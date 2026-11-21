En los primeros minutos de la final de la Copa Sudamericana, el arquero de Atlético Mineiro Everson cometió un error grave al perder el control del balón. El delantero de Boca Juniors, Montiel, tuvo el arco completamente vacío para marcar, pero su disparo se estrelló contra el travesaño, salvando a los visitantes de caer en desventaja temprana.

La final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro quedó marcada por un incidente estelar que definió gran parte de la tensión en el primer tiempo.

A tan solo tres minutos del silbido inicial, se desarrolló una jugada que dejó a la afición boquiense sin aliento y al portero brasileño bajo una luz crítica. El arquero de Atlético Mineiro, Everson, cometió un error insólito e inexplicable que sirvió la pelota prácticamente sobre la bandeja para el delantero uruguayo de Boca Juniors, Diego Martín Montiel.

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Oportunidad desperdiciada por Montiel

El guardameta, quien debía estar atento ante un centro al área, dejó escapar un balón que tenía perfectamente controlado, quedando completamente desguarnecido frente a la portería vacía. Esta situación presentaba una oportunidad inmejorable para abrir el marcador en contra del rival, una ventaja que cualquier delantero de primera división habría convertido con facilidad absoluta. Montiel, teniendo todo a su favor para poner en ventaja a su equipo, no pudo capitalizar la jugada.

El delantero uruguayo intentó definir de primera con un suelazo después del pique, buscando sorprender al portero con potencia y precisión. Sin embargo, el destino se interpuso en el camino de Boca Juniors. Su remate se elevó peligrosamente y terminó estrellándose con fuerza contra el travesaño, salvando así a los mineiros de caer en desventaja temprana. Fue un momento de frustración máxima para el equipo argentino, ya que el arco estaba completamente desprotegido y la pelota estaba servida.

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La recuperación rápida del portero brasileño tras el golpe en el palo añadió más tensión a la escena, demostrando su reflejo, aunque la jugada original demostró una falta de concentración por parte de su defensa y él mismo. Este desperdicio de oportunidad fue calificado inmediatamente por los analistas como un bloopers histórico, donde la suerte y la habilidad técnica se cruzaron de manera desfavorable para los locales.

Ataque de Sebastián Villa

Más adelante en la narración del primer tiempo, otro hecho destacable involucró a Sebastián Villa, quien logró recuperar una pelota que había atravesado toda el área de penal. Su acción rápida permitió lanzar un centro preciso que terminó directamente en las manos de Everson, quien estaba atento a la jugada y reaccionó de inmediato para bloquear el peligro.

A pesar de la intervención exitosa del portero brasileño en este segundo acto, la memoria de la primera oportunidad desperdiciada por Montiel permaneció vigente en los comentarios y en la percepción general del partido. La falta de concentración defensiva de Atlético Mineiro en los primeros compases del juego contrastó con la solidez mostrada posteriormente.

Lección para Boca Juniors

Para Boca Juniors, esta ocasión perdida representa una lección dura sobre la importancia de capitalizar cada oportunidad clara, especialmente en finales de este calibre donde los errores individuales pueden costar dearly el título continental. La tensión inicial dejó huella en el ánimo del partido, recordando que en la alta competición, la consistencia mental es tan importante como la habilidad técnica.