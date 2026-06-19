Montiel con carga reducida y su posición en el once titular de Argentina en duda antes de Austria

El lateral derecho de la Albiceleste, Marcelo Montiel, ha sido aligerado en sus entrenamientos por una molestia muscular, lo que pone en entredicho su titularidad para el próximo partido contra Austria. El técnico Scaloni valora alternativas como Gonzalo Molina y también confía en el retorno de Tagliafico, mientras evalúa posibles cambios en otras posiciones clave.

El lateral derecho de la Selección Argentina , Marcelo Montiel , ha visto reducidas sus cargas de entrenamiento tras presentar una molestia muscular que, aunque no se trata de una lesión grave, ha obligado al cuerpo técnico a moderar su exigencia física para evitar una complicación.

En su último partido, el seleccionado debutó con una victoria contundente por 3-0 contra Argelia bajo la dirección de Lionel Scaloni, pero en los días posteriores Montiel empezó a experimentar una incomodidad que llevó a los preparadores físicos a replantear su rutina de trabajo. La decisión busca prevenir un empeoramiento del cuadro y mantener la disponibilidad del jugador para los próximos compromisos internacionales, entre los que se encuentra el decisivo enfrentamiento contra Austria en la fase de grupos del Mundial 2026.

El entorno de la Albiceleste ha transmitido tranquilidad respecto al estado de Montiel, aunque la incertidumbre sobre su titularidad es palpable. Si bien el jugador no está descartado para el encuentro con Austria, su plaza en el once inicial ya no es una certeza y el técnico Scaloni contempla la posibilidad de promocionar a otro lateral derecho como titular.

En este contexto, el nombre de Gonzalo Molina ha ganado fuerza como principal candidato para ocupar la banda derecha si se produce un cambio táctico. La competencia interna en esa posición ya existía antes de la molestia de Montiel, y ambos futbolistas han alternado titulares a lo largo del ciclo de clasificación, ofreciendo al cuerpo técnico distintas opciones para mantener el equilibrio defensivo y la proyección ofensiva del equipo.

Paralelamente, el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico ha superado un desgarro en el sóleo izquierdo que lo mantuvo al margen durante varias semanas y ha retornado a los entrenamientos colectivos, apuntando a sumar minutos en el próximo duelo contra Austria. Su reincorporación amplía las alternativas del técnico, que también está evaluando posibles cambios en otras áreas del campo, como la posible ausencia de Thiago Almada o de Lautaro Martínez en la alineación titular.

Las decisiones finales dependerán del rendimiento de los jugadores en los entrenamientos previos al encuentro y de los ajustes tácticos que Scaloni estime necesarios para asegurar la clasificación a la siguiente ronda del torneo y mantener viva la aspiración de Argentina al título mundial. La próxima semana será decisiva para definir la hoja de partida que el técnico presentará contra los austriacos, en un momento crucial del camino hacia el Mundial 2026





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Argentina Montiel Mundial 2026 Scaloni Austria

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alerta en Austria antes de Argentina: un jugador podría haber sufrido una fractura en la mandíbulaStefan Posch, lateral derecho del Das Team, sufrió un fuerte golpe ante Jordania y el cuerpo médico teme lo peor. Esta nueva baja se sumaría a la de Baumgartner, ya descartado por lesión.

Read more »

Alerta en Austria a días del partido ante Argentina: hay preocupación por una pieza claveStefan Posch, lateral derecho del equipo dirigido por Ralf Rangnick, sufrió un fuerte golpe ante Jordania y temen una posible fractura de mandíbula.

Read more »

Los posibles cambios en la formación de la Selección Argentina vs. AustriaTras el 3-0 sobre Argelia en el debut, el cuerpo técnico analiza variantes para la segunda fecha del Mundial. Nahuel Molina y Julián Álvarez, ya recuperados, tienen chances concretas de volver a la titularidad, mientras que Thiago Almada se juega su lugar.

Read more »

Un árbitro egipcio dirigirá el partido del lunes entre Argentina y Austria, en DallasLa FIFA designó a Mohamed Amin, de 40 años, que ya tuvo a su cargo el encuentro entre Corea del Sur y República Checa

Read more »