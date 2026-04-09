Montecarlo: Alcaraz vs. Etcheverry y Sinner en busca de los cuartos de final

El Masters 1000 de Montecarlo promete una jornada emocionante con el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Tomás Etcheverry en octavos de final, y el duelo entre Jannik Sinner y Tomas Machac. Etcheverry buscará la sorpresa ante el número uno del mundo.

El Masters 1000 de Montecarlo entra en fases decisivas, prometiendo un jueves repleto de emociones para el tenis. El atractivo principal para Argentina reside en el esperado duelo de octavos de final entre Carlos Alcaraz y Tomás Etcheverry . El encuentro, que promete ser un espectáculo, se jugará en la cancha central Raniero III, programado para el tercer turno, no antes de las 10:30 (hora argentina).

Previamente, se disputarán los partidos entre Zizou Bergs y Alexander Zverev, a partir de las 6:00, y el enfrentamiento entre Jannik Sinner y Tomas Machac, con inicio cercano a las 7:30. Este partido marcará el primer encuentro entre el número uno del mundo y el tenista platense, Etcheverry, quien buscará dar la sorpresa y destacar en el inicio de la gira europea sobre tierra batida. \Alcaraz, quien debutó directamente en la segunda ronda, demostró su superioridad al vencer a Sebastián Báez con un contundente 6-1 y 6-3, dejando claras sus intenciones en el primer gran torneo sobre tierra de la temporada. Por otro lado, Etcheverry tuvo que esforzarse al máximo para asegurar su lugar entre los 16 mejores. El jugador argentino comenzó con un revés al perder el primer set ante el francés Terence Atmane por 6-3, pero mostró resiliencia al recuperarse rápidamente. Consiguió romper el servicio al inicio del segundo set, manteniendo la ventaja a pesar de un bajón momentáneo y forzando un tercer set con un resultado de 6-3. En el set decisivo, Etcheverry desplegó su mejor tenis, logrando dos quiebres consecutivos para ponerse 4-0. Aunque redujo la intensidad tras obtener la ventaja, administró la diferencia con habilidad, cerrando el partido en su primera oportunidad con un marcador final de 3-6, 6-3 y 6-2. De esta manera, el argentino, ubicado en el puesto 30 del ranking mundial, se ganó el derecho de enfrentarse por primera vez a Alcaraz en un escenario de alta exigencia.\La jornada también destaca por el encuentro entre Sinner, actualmente número dos del mundo, y Machac. Sinner llega al encuentro tras una victoria convincente ante el francés Ugo Humbert, a quien venció por 6-3 y 6-0. Machac, por su parte, sorprendió al eliminar a Francisco Cerúndolo con un marcador de 7-6(2) y 6-3. Machac demostró carácter al revertir un inicio adverso contra Cerúndolo, recuperándose de la pérdida de su primer saque y colocándose 5-3. A pesar de ceder su servicio en el intento de cerrar el set y enfrentar tres puntos de set en el siguiente juego, el jugador checo se mantuvo firme, forzando un tie break que dominó con claridad. En el segundo set, repitió la estrategia, superando una desventaja inicial y sellando su triunfo para avanzar a los octavos de final. El historial favorece a Sinner, quien ha ganado los tres enfrentamientos previos contra Machac, todos en superficie dura, incluyendo dos torneos Masters 1000 (Shanghái y Miami 2024). En la tierra batida de Montecarlo, Sinner buscará confirmar su favoritismo y avanzar a cuartos de final, en una jornada que promete emociones fuertes y especialmente, despertar la ilusión de Argentina en el desempeño de Etcheverry frente al número uno del mundo





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