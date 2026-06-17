Momo revela el mensaje que envió a Gaspi semanas antes de su muerte y el proyecto que quedó pendiente

El streamer Momo compartió en redes el último intercambio que tuvo con el influencer Gaspi, donde le propuso realizar un cortometraje juntos. Recordó que la idea surgió durante una caminata nocturna y que Gaspi respondió con entusiasmo, pero el proyecto nunca se concretó debido a los compromisos laborales del creador de contenido. Momo expresó su frustración por la idea inconclusa y rindió homenaje a Gaspi, destacando el cariño y admiración que sentía por él.

El streamer conocido como Momo reveló recientemente el mensaje que envió al influencer Gaspi semanas antes de su fallecimiento, en el que le proponía una idea para colaborar en un proyecto creativo.

Este recordatorio surge en medio de múltiples homenajes y anécdotas compartidas por distintas figuras del mundo del streaming y las redes sociales, quienes han expresado su cariño y admiración por el creador de contenido. Momo, en particular, decidió compartir la última conversación que tuvo con Gaspi, dejando al descubierto una faceta más íntima de su vínculo y la frustración por una iniciativa que quedó inconclusa.

En un emotivo relato, Momo explicó que la idea surgió durante una noche de lluvia, cuando salió a caminar para ayudar a manejar su ansiedad, condición que ha hablado abiertamente en otras ocasiones.

"Padezco de ansiedad y a mí lo que me ayuda mucho es salir a caminar", confesó. Fue en ese momento de reflexión y tranquilidad que pensó en proponerle a Gaspi realizar un cortometraje junto a un tercer participante.

"Un día de lluvia salí a caminar y dije: 'Tengo ganas de hacer un corto con Gaspi'. Entonces le mandé un mensaje y le dije: 'Escuchame, tengo una idea re loca que va a estar muy buena para que hagamos tres personas, vos sos una, decime si te gusta, si tenés ganas'", recordó Momo. Según su testimonio, Gaspi respondió con entusiasmo a la propuesta, mostrando interés inmediato en el concepto.

Sin embargo, el proyecto nunca llegó a tomar forma. Momoo explicó que en ese momento Gaspise encontraba concentrado en otros compromisos laborales que mantenía en reserva, los cuales le ocupaban gran parte de su tiempo y energía.

"Él estaba con lo suyo y no pudimos avanzar", lamentó el streamer. Esta revelación pinta un panorama de cómo la muerte inesperada de Gasp dejó innumerables planes e ideas truncas, no solo a nivel profesional sino también personal. Para Momo, esta propuesta representaba una oportunidad de colaborar estrechamente con alguien a quien admiraba profundamente, y su frustración por no haberla concretado se mezcla con el dolor de la pérdida.

A través de este recuerdo, Momo no solo rinde homenaje a la memoria de Gasp, sino que también muestra una faceta más vulnerable, destacando cómo la ansiedad lo lleva a buscar solace en la caminata y cómo de esas caminatas nacían ideas creativas que compartía con sus colegas. La historia rápidamente resonó entre los seguidores de ambos creadores, generando una ola de solidaridad y reflexión sobre la fragilidad de la vida y la importancia de no posponer proyectos y muestras de cariño.

Muchos usuarios recordaron anécdotas similares con Gasp, destacando su energía contagiosa y su dedicación a su trabajo. Otros, en cambio, criticaron a Momo por cómo manejó la situación en vivo, pero el mensaje central quedó claro: una idea que podría haber sido hermosa quedó en el olvido debido a circunstancias que ahora son irreversibles.

El relato de Momo sirve como unRecordatorio poético pero doloroso de todas las colaboraciones y conversaciones que nunca serán, y de cómo los mensajes no enviados o los planes no ejecutados pueden convertirse en un peso adicional en el proceso de duelo





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