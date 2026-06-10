Molinos Río de la Plata adquiere las operaciones de NotCo en Argentina y Uruguay

Molinos Río de la Plata, controlada por la familia Pérez Companc, compró las operaciones de la foodtech chilena NotCo en Argentina y Uruguay. La operación busca reforzar la presencia de Molinos en categorías de alimentos vegetales y de mayor valor agregado, en un contexto de cambios en los hábitos de consumo. NotCo, conocida por productos como NotMayo y NotMilk, había enfrentado un enfriamiento del mercado de alternativas vegetales. La adquisición es la segunda gran compra de Molinos bajo el liderazgo de Luis Pérez Companc.

La empresa alimenticia de la familia Pérez Companc , Molinos Río de la Plata, ha anunciado la adquisición de las operaciones de la foodtech chilena NotCo en Argentina y Uruguay.

Esta operación estratégica busca fortalecer la posición de Molinos en segmentos de mayor valor agregado y adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo. La compra permite a Molinos sumar una de las marcas más reconocidas del sector de alimentos a base de plantas a su cartera de productos y reforzar su presencia en categorías vinculadas con las nuevas tendencias de alimentación.

NotCo se había consolidado como una de las startups más emblemáticas de América Latina gracias al desarrollo de alimentos elaborados a partir de ingredientes vegetales y al uso de inteligencia artificial para formular productos que replican el sabor y la experiencia de los alimentos tradicionales. Su primer gran éxito en Chile fue NotMayo, seguido por NotMilk, NotBurger y NotIceCream, impulsados por una estrategia de marketing disruptiva y el respaldo de inversores internacionales.

Sin embargo, en los últimos años el entusiasmo por las alternativas vegetales perdió intensidad en varios mercados y muchas startups del sector enfrentaron dificultades para sostener el crecimiento prometido. Para Molinos, la adquisición representa una oportunidad de fortalecerse en categorías de alimentos de origen vegetal, bebidas y nutrición funcional, además de complementar su negocio de congelados, donde NotCo tenía mayor presencia.

Según Agustín Llanos, CEO de Molinos, la incorporación de NotCo Foods permite seguir fortaleciendo la capacidad de innovación y acompañar la evolución de las preferencias de los consumidores. Desde NotCo destacaron que la venta permitirá dar continuidad al desarrollo de la marca en el mercado local. La operación se enmarca en la estrategia de Molinos de reposicionarse en segmentos de mayor crecimiento, ya que las categorías tradicionales del consumo masivo enfrentan mayores desafíos.

Molinos aceleró la búsqueda de marcas y negocios capaces de conectar con nuevos hábitos de consumo, un desafío compartido por gran parte de la industria alimenticia global. La compra de NotCo es la segunda gran operación que concreta Molinos Río de la Plata desde que Luis Pérez Companc asumió el control de la alimentaria tras la muerte de su padre, Goyo Pérez Companc, y el proceso de reestructuración de sus negocios.

La primera había sido la adquisición de la marca de pizzas Sibarita y su planta de alimentos congelados de Pilar, en septiembre de 2024. Esta serie de movimientos refleja la apuesta de la compañía por adaptarse a un mercado que demanda productos más saludables, funcionales y diferenciados





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