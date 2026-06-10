Molinos adquiere el negocio de NotCo en Argentina y Uruguay y apuesta por los alimentos vegetales

Molinos Río de la Plata compra la operación de NotCo Foods en Argentina y Uruguay, ingresando al segmento de alimentos plant-based y bebidas funcionales, con el objetivo de innovar y captar a consumidores jóvenes y urbanos.

Molinos Río de la Plata, una de las compañías alimenticias más tradicionales de Argentina, anunció la adquisición del negocio de NotCo Foods en Argentina y Uruguay.

Se trata de una movida estratégica que le permitirá a la empresa ingresar a segmentos donde hasta ahora no competía y ampliar su presencia en categorías con alto potencial de crecimiento. Con esta operación, Molinos desembarca en el mundo de los alimentos de origen vegetal, las bebidas funcionales y los productos vinculados a nuevas tendencias de consumo que cada vez ganan más terreno entre los consumidores jóvenes y urbanos.

La empresa explicó que la incorporación de NotCo Foods representa una oportunidad para fortalecer su capacidad de innovación y acompañar la evolución de las preferencias de los consumidores. Valoramos la capacidad que ha tenido NotCo para construir una marca relevante, cercana a nuevas generaciones y asociada a nuevas formas de alimentación, señalaron desde la compañía.

Por su parte, Matías Muchnick, fundador de NotCo, aseguró que el acuerdo es una enorme validación del camino que NotCo viene construyendo desde su inicio y destacó que la marca encontrará una nueva plataforma para acelerar su crecimiento y expansión. NotCo logró ganar participación en el mercado mediante el lanzamiento de productos innovadores y la apertura de nuevos espacios de consumo, como NotMilk, NotBurger, NotChicken, NotMayo, NotIceCream y NotProteinBar, todos desarrollados a partir de ingredientes vegetales y diseñados para replicar la experiencia de consumo de alimentos tradicionales.

El dato estratégico detrás de la operación es que Molinos accede a un negocio completamente nuevo para su portafolio. La compañía es líder en categorías tradicionales como pastas, harinas, aceites, congelados, vinos, postres y alimentos secos, pero no contaba con una propuesta relevante dentro del universo plant-based, uno de los segmentos más dinámicos de la industria alimenticia global.

La adquisición también le permite ganar presencia en segmentos vinculados con bebidas funcionales y nuevas formas de nutrición, categorías que vienen creciendo en los principales mercados del mundo impulsadas por consumidores cada vez más preocupados por la salud y el bienestar. La apuesta tiene además una lógica de posicionamiento frente a los cambios que atraviesa la industria.

Mientras las principales compañías alimenticias del mundo avanzan sobre categorías vinculadas a proteínas alternativas, bebidas funcionales y nutrición personalizada, Molinos carecía de una marca propia en esos segmentos. Con NotCo incorpora una plataforma ya desarrollada, una marca instalada y una cartera de productos que le permitirá competir en un negocio donde participan desde startups especializadas hasta gigantes internacionales como Nestlé, Unilever y PepsiCo.

También deberá enfrentar a empresas que desarrollaron propuestas de proteínas vegetales, hamburguesas plant-based, bebidas alternativas a los lácteos y alimentos congelados orientados a consumidores que buscan reducir el consumo de productos de origen animal. Las grandes compañías buscan responder a consumidores cada vez más preocupados por cuestiones vinculadas con la salud, la sustentabilidad, el bienestar animal y la calidad nutricional de los productos.

Aunque el boom de los alimentos plant-based se moderó respecto de los niveles observados durante la pandemia, continúa siendo uno de los mercados con mayor capacidad de innovación y desarrollo dentro de la industria. Para Molinos, además, la adquisición incorpora capacidades tecnológicas que exceden a las marcas.

NotCo se convirtió en una de las startups más reconocidas de América Latina gracias al uso de inteligencia artificial para desarrollar alimentos capaces de reproducir sabor, textura y experiencia de productos tradicionales utilizando únicamente ingredientes vegetales. Fundada en Chile en 2015 por Matías Muchnick, la compañía construyó una plataforma tecnológica propia que despertó el interés de algunos de los mayores jugadores de la industria alimenticia mundial.

Entre sus socios y clientes se encuentran Kraft Heinz, con la que creó una empresa conjunta denominada The Kraft Heinz Not Company para desarrollar nuevas líneas de alimentos; también aparece PepsiCo, para proyectos vinculados a snacks y bebidas; y la cadena de restaurantes Wendy's, que incorporó productos desarrollados con tecnología de la startup en algunos de sus mercados. Ese posicionamiento permitió a NotCo transformarse en uno de los casos más exitosos del ecosistema emprendedor latinoamericano y captar inversiones de fondos internacionales atraídos por el potencial de la inteligencia artificial aplicada a la alimentación.

NotCo nació con la idea de revolucionar la industria alimenticia a partir de la inteligencia artificial. Su propuesta consistió en desarrollar alternativas vegetales capaces de replicar productos tradicionales mediante combinaciones de ingredientes diseñadas por algoritmos propios.

En resumen, esta adquisición marca un hito para Molinos, que no solo amplía su portafolio sino que también se posiciona en la vanguardia de la innovación alimentaria, aprovechando la tecnología de inteligencia artificial de NotCo para satisfacer las demandas de un mercado en constante evolución. Con esta operación, Molinos demuestra su capacidad de adaptación y su visión de futuro, integrando una marca que ha sabido conectar con las nuevas generaciones y responder a las tendencias globales de consumo responsable y saludable.

La transacción, cuyos detalles financieros no se revelaron, se espera que se complete en los próximos meses, sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes. Sin duda, será un movimiento clave en la reconfiguración de la industria alimenticia en la región





iProfesional / 🏆 1. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Molinos Notco Alimentos Vegetales Adquisición Inteligencia Artificial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El hermano de Araujo al cuerpo técnico de Uruguay: 'Gracias por lesionar jugadores'Mikael ironizó por la lesión del zaguero central del Barcelona, que debió dejar la concentración y viajar a España para tratarse.

Read more »

Scaloni bromea con periodista extranjero y confirma que Messi jugará ante UruguayEl entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, vivió un momento divertido durante una conferencia de prensa en Alabama cuando un periodista de habla inglesa le preguntó en español sobre la participación de Lionel Messi en el partido del martes. Scaloni, pensando que la pregunta sería en inglés, se mostró aliviado al escuchar español y confirmó que Messi jugará, aunque sin especificar los minutos. También habló sobre la disponibilidad de otros jugadores, la rotación del equipo y la lesión de Leandro Paredes.

Read more »

Molinos Agro triplicó sus ganancias en un año: cosecha récord y suspensión de retencionesLa empresa, que cerró su año fiscal con números récord, atribuyó la mejora al aumento de la actividad comercial, mejores márgenes y los incentivos a las exportaciones implementados por el Gobierno de Javier Milei

Read more »

Sin explayarse mucho: Uruguay aterrizó en México y Bielsa contestó algunas preguntasEl entrenador de la Celeste valoró el trabajo realizado en la previa de la Copa del Mundo y agradeció el respaldo de los hinchas durante la despedida en suelo uruguayo.

Read more »