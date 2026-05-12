Molinaje de trigo pan aumenta 12,3% interanual en marzo con récord de producción y fuerte reactivación industrial

La molienda de trigo pan subió un 12,3% interanual en marzo, debido a la mayor disponibilidad de grano y la producción récord. El procesamiento del cereal de invierno alcanzó las 557.486 toneladas, superando las cifras de 2020 y 2025. Además, se observó un fuerte crecimiento en comparación con febrero de 2026, y una importante mejora en comparación con el mes inmediato anterior, febrero de 2026. En lo acumulado del primer trimestre del año, la molienda de trigo pan alcanzó las 1.508.358 toneladas, con un sólido dinamismo. Los resultados se atribuyen a la mayor disponibilidad de grano, la generación de empleo y un fuerte agregado de valor en origen.

La molienda de trigo pan subió 12,3% interanual en marzo, gracias a la mayor disponibilidad de grano y la producción récord. El procesamiento del cereal de invierno alcanzó un volumen histórico de 557.486 toneladas en un mes, superando las cifras de marzo de 2020.

También se observó un fuerte crecimiento en comparación con el mismo mes de 2025, y una importante mejora respecto de febrero de 2026. En lo acumulado del primer trimestre del año, la molienda de trigo pan alcanzó las 1.508.358 toneladas, con un sólido dinamismo. Estos resultados se atribuyen a la mayor disponibilidad de grano, la generación de empleo y un fuerte agregado de valor en origen





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