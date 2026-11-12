Modelo mendocina Melisa Moyano necesita 90.000 dólares para volver a Argentina

Melisa Daniela Moyano sufre fractura de cadera y sospecha de cáncer en México. Su familia reúne fondos urgentes para su traslado sanitario y cirugía.

La modelo y edecán mendocina Melisa Daniela Moyano se encuentra internada en un centro de la Ciudad de México tras sufrir una grave caída que le provocó una fractura de cadera y reveló la presencia de tumores en su columna vertebral y pulmón. El incidente ocurrió cuando la profesional de 40 años esperaba el ascensor en su residencia y perdió el conocimiento, sufriendo un episodio convulsivo que la hizo desplomarse contra el suelo sin fuerzas para amortiguar el impacto.

Diagnóstico médico y complicaciones de salud

Los exámenes realizados por el Hospital Español, una institución privada en la capital mexicana, confirman la necesidad urgente de una cirugía ortopédica para reconstruir la articulación lesionada. Los médicos encontraron una discrepancia entre la naturaleza de la lesión y la condición física de la paciente, quien es conocida por su vida activa y hábitos saludables desde los 18 años. Durante la evaluación preoperatoria, los estudios detectaron masas sospechosas que podrían corresponder a una enfermedad oncológica, aunque los resultados de las biopsias aún no están confirmados.

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Cobertura de gastos médicos y quirúrgicos

La familia de Melisa Daniela Moyano ha establecido una meta de financiamiento de 90.000 dólares para cubrir los costos de su atención médica y su regreso a la Argentina. El procedimiento quirúrgico para reparar la cadera representa una inversión de aproximadamente 30.000 dólares, mientras que la estadía hospitalaria de 16.000 dólares se acumula día tras día desde que fue admitida en el centro de salud. Estos fondos son esenciales para asegurar que la paciente reciba el tratamiento adecuado y pueda completar las pruebas diagnósticas necesarias para definir su protocolo de enfermedad.

Logística del traslado sanitario internacional

El aspecto más complejo y costoso de la campaña solidaria es la organización del vuelo sanitario, ya que las condiciones clínicas de Moyano le impiden viajar en asientos comerciales convencionales. El traslado requiere que la modelo esté acostada y monitoreada por personal médico especializado durante todo el trayecto, lo que encarece significativamente la logística de regreso al país. Los fondos recaudados también destinan a cubrir los imprevistos que puedan surgir durante el proceso de estabilización antes del vuelo.

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Respuesta del entorno familiar y social

La madre de la modelo, Marta Arenas, y una de sus hermanas viajaron inmediatamente a México para estar presentes durante la crisis sanitaria y gestionar los trámites consulares. La comunidad en Mendoza y los seguidores en redes sociales han respondido con solidaridad, facilitando la reducción parcial de algunos gastos operativos. La propia Melisa ha expresado su gratitud hacia quienes contribuyen económicamente, destacando el apoyo de conocidos y desconocidos que responden a su llamado de ayuda en Instagram.

Información para colaboraciones solidarias

La colecta permanece activa mediante una cuenta bancaria abierta a nombre de Marta Arenas, titular de la cuenta familiar. Los datos disponibles incluyen el Alias de Mercado Pago 839.adrice.marta.mp y el CBU 0000003100046057761615 para las transferencias directas. Las gestiones con el consulado argentino avanzan para coordinar los aspectos legales y sanitarios del retorno, mientras se mantiene la búsqueda de la cifra total necesaria para garantizar una cirugía segura y un traslado digno a territorio nacional.