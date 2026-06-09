Modelo matemático pronostica las probabilidades de Argentina en el Mundial 2026

Un modelo desarrollado por el Instituto de Cálculo del Conicet y la UBA analiza más de 6000 partidos para estimar las chances de la selección en cada fase del torneo, incluyendo resultados probables y scenarios de cruces.

El modelo matemático desarrollado por el Instituto de Cálculo del Conicet y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA analiza las probabilidades de la selección argentina en el Mundial 2026 .

La herramienta simula el torneo un millón de veces, utilizando datos de más de 6000 partidos de 164 selecciones desde el Mundial de Rusia 2018, ponderando la actualidad, el tipo de competencia y la localía. Asigna puntajes de fuerza de ataque y defensa a cada equipo y calcula las chances de victoria, empate o derrota en cada cruce. Argentina está ubicada en el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania.

Según el modelo, en el debut contra Argelia el 16 de junio en Kansas City, la Albiceleste tiene más del 50% de probabilidad de ganar, con un resultado más probable de 1-0. Frente a Austria el 22 de junio en Dallas, las chances de victoria son cercanas al 60% y también se proyecta un 1-0. Contra Jordania el 27 de junio, en el mismo estadio, la probabilidad de triunfo asciende al 85% y el marcador más esperado es 3-0.

Estos números convierten a Argentina en una de las cinco selecciones con mayores posibilidades de salir campeona, compartiendo ese top con España, Inglaterra, Francia y Brasil. El modelo también permite explorar escenarios posteriores a la fase de grupos. Si Argentina finaliza primera de su grupo (64% de probabilidad), enfrentaría en octavos de final al segundo del Grupo H, que hoy tiene a Uruguay como principal candidato (56% de chances).

En ese posible duelo, Argentina tendría un 50% de probabilidad de ganar, 30% de empatar y 20% de perder, con un 1-0 como resultado más probable. Si, por el contrario, la selección termina segunda (24% de probabilidad), se mediría con el primero del Grupo H, donde España es favorita (76% de chances). En ese hipotético Argentina-España, el panorama sería más equilibrado: 40% para España, 32% para Argentina y 27% de empate.

Cualquier cruce puede simularse en la herramienta interactiva, permitiendo a los aficionados evaluar rutas y obstáculos a lo largo del torneo.





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