Moda circular en Rosario: Auge comercial en la Galería Cassini y consumo consciente

La moda circular consolida su auge en Rosario con una docena de emprendimientos en la Galería Cassini. Un análisis del impacto económico, social y ambiental de este consumo responsable.

La moda circular se consolida en Rosario como un fenómeno económico y cultural que ha experimentado un crecimiento sostenido en respuesta a las crisis del país. Esta tendencia, que tuvo su primera gran ola de expansión a principios de los años dos mil con la feria El Roperito, ha retomado en los últimos años un auge ascendente con nuevas dimensiones.

El centro de esta actividad se ha trasladado a la Galería Cassini, ubicada en Sarmiento setecientos setenta y siete, donde hoy opera una docena de emprendimientos dedicados a este rubro. Al igual que la Galería Dominicis se posicionó como polo del arte contemporáneo en Catamarca mil cuatrocientos veintisiete, este espacio comercial se ha convertido en un referente del consumo responsable a bajo costo en el centro rosarino.

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Galería Cassini impulsa comercio local

Ingresar a este paseo comercial ofrece una experiencia inmersiva que trasciende los límites físicos de los locales. Durante las mañanas y tardes de enero, un mes históricamente flaco para los comercios en general, los pasillos se llenan de percheros móviles que se extienden hacia la calle, simbolizando que la ropa busca activamente a sus dueños fuera de sus confines tradicionales.

Este modelo de negocio combina aspectos económicos con una profunda conciencia ambiental, apostando por la reutilización de prendas antes que por su descarte. Los comercios de la Galería Cassini promueven el valor cultural y estético de lo vintage, ofreciendo piezas exclusivas con curaduría de diseños y la intervención de artistas locales que luego marcan tendencias en la ciudad.

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Experiencia inmersiva y oferta variada

Entre los locales destacados se encuentra Back to the Future Feria, que combina ropa de oferta desde cinco mil pesos con indumentaria de diseño exclusivo vintage. Su dueña, Indira, explica que su clientela es diversa, abarcando desde quienes compran por necesidad económica hasta consumidores conscientes del valor simbólico y material de la ropa antigua.

Indira se especializa en ropa customizada, interviniendo prendas de las décadas de los sesenta y setenta para sumar valor artístico. Considera la indumentaria un objeto identitario que empodera al usuario, quien al elegir su vestimenta realiza un acto de afecto propio y refuerza su identidad a través de una selección que investiga y valora históricamente.

Transmisión de oficio y sustentabilidad

A pocos metros, Juana Moda Circular, liderada por Marta, quien inició su oficio hace veintitrés años en El Roperito, describe la galería como una feria techada. Con una estética pop repleta de posters y objetos esotéricos, su local atrae a un público heterogéneo, desde abuelas hasta adolescentes que rechazan la moda actual, ofreciendo además calzado de marcas costosas a precios accesibles.

Marta, quien dejó el sector salud para dedicarse al vintage, destaca que el negocio le permitió cambiar su forma de pensar como consumidora y conocer gente nueva. Su objetivo es transmitir este oficio a su nieta, generando una fuente de trabajo intergeneracional que combina la búsqueda económica con la ayuda al ecosistema mediante la reutilización responsable.