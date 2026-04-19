Mitre y Ferro Chocan en la Primera Nacional: Transmisión en Vivo y Detalles del Partido

El próximo domingo 19 de abril, Mitre de Santiago del Estero y Ferro Carril Oeste se verán las caras en un emocionante encuentro de la Primera Nacional de Argentina. El partido, correspondiente a la décima fecha del campeonato, dará inicio a las 15:00 horas y será transmitido en vivo a través de LPF Play. Los aficionados podrán seguir cada detalle del cotejo desde el estadio Ciudad de La Banda, donde Mitre ejercerá de local. Fabrizio Llobet será el encargado de impartir justicia en este duelo.

La pasión por el fútbol argentino se enciende una vez más con un duelo de gran expectativa en la Primera Nacional . Mitre de Santiago del Estero recibirá a Ferro Carril Oeste en un encuentro que promete emociones fuertes y que forma parte de la décima jornada del torneo. El pitido inicial resonará el domingo 19 de abril a las 15:00 horas, y la acción será transmitida para todo el país a través de la plataforma LPF Play, garantizando que ningún seguidor se pierda de este importante cotejo.

El escenario de esta batalla futbolística será el histórico estadio Ciudad de La Banda, ubicado en la provincia de Santiago del Estero. En este recinto, Mitre buscará hacer valer su condición de local para obtener una victoria crucial en sus aspiraciones dentro del campeonato. Los hinchas del Aurinegro anticipan un encuentro vibrante, apoyando a su equipo desde las gradas, mientras que los simpatizantes de Ferro viajarán con la esperanza de alentar a su conjunto en suelo ajeno. La rivalidad histórica entre ambos clubes añade un condimento extra a este enfrentamiento, elevando las expectativas de un partido disputado y con alto voltaje emocional. La organización del evento ha dispuesto que todas las incidencias del partido, desde el calentamiento hasta el pitazo final, puedan ser seguidas minuto a minuto, ofreciendo así una cobertura completa y detallada para los aficionados que no puedan asistir al estadio. La terna arbitral ha sido confirmada para este compromiso. El encargado de dirigir las acciones en el campo de juego será Fabrizio Llobet, un árbitro con experiencia en la categoría, quien tendrá la importante tarea de garantizar la correcta aplicación del reglamento y mantener el orden deportivo durante los noventa minutos de juego. Su labor será fundamental para el desarrollo justo del encuentro. Los entrenadores de ambos equipos ya trabajan en la planificación táctica y en la elección de sus mejores once jugadores para afrontar este desafío. La preparación física y mental de los planteles es fundamental en esta etapa del torneo, donde cada punto cuenta para escalar en la tabla de posiciones y acercarse al objetivo del ascenso. Se espera que ambos equipos salgan con una actitud ofensiva, buscando imponer su estilo de juego desde el inicio y generar ocasiones de gol. La disputa en el mediocampo será clave, así como la efectividad en las jugadas a balón parado y la solidez defensiva para evitar sorpresas. La audiencia deportiva en Argentina estará pendiente de este duelo, que se perfila como uno de los más interesantes de la fecha. La información detallada sobre formaciones, estadísticas y el desarrollo del partido estará disponible en las diversas plataformas de TyC Sports, asegurando que los seguidores del fútbol argentino estén siempre al tanto de lo que sucede en el campo de juego. La cobertura en vivo es un pilar fundamental para mantener conectada a la afición con la pasión de su deporte favorito, y en esta ocasión, Mitre vs. Ferro no será la excepción, prometiendo ser un espectáculo digno de seguir





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