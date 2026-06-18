Mississippi en llamas: el asesinato de tres activistas por el voto negro a manos del KKK

Hace 72 años, el Ku Klux Klan, con apoyo de autoridades locales, secuestró y asesinó a tres jóvenes defensores de los derechos civiles en Mississippi. La desaparición desató una investigación del FBI que conmocionó a Estados Unidos y marcó un punto de inflexión en la lucha por la igualdad racial.

El 21 de junio de 1964, tres jóvenes activistas por los derechos civiles fueron secuestrados y asesinados por el Ku Klux Klan en el condado de Neshoba, Mississippi .

Michael Schwerner, Andrew Goodman y James Chaney viajaban en un Ford Fairlane azul cuando fueron detenidos por un oficial de policía local, que luego los entregó a una turba de miembros del Klan. Los tres fueron golpeados y finalmente asesinados a tiros. Este crimen, que conmocionó a Estados Unidos, desató una investigación del FBI que reveló la complicidad de las autoridades locales con el grupo supremacista.

Los asesinatos ocurrieron en el contexto del movimiento por los derechos civiles, cuando organizaciones como el Congreso por la Igualdad Racial (CORE) trabajaban para registrar votantes afroamericanos en el sur segregado. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados 44 días después, enterrados en una represa. El FBI descubrió que al menos 21 personas estuvieron involucradas en el secuestro y asesinato, incluido el ayudante del alguacil Cecil Price.

Aunque el estado presentó cargos por asesinato, un jurado compuesto exclusivamente por blancos absolvió a los acusados. No fue hasta 2005 que Edgar Ray Killen, un predicador bautista y miembro del Klan, fue condenado por homicidio involuntario, cumpliendo una sentencia de 60 años. Este caso, conocido como los asesinatos de Mississippi, se convirtió en un símbolo de la resistencia violenta contra la igualdad racial y la lucha por la justicia.

La masacre tuvo un impacto profundo en la opinión pública y aceleró la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965. Los jóvenes representaban la nueva generación de activistas inspirados por el presidente John F. Kennedy, quien había instado a los estadounidenses a preguntarse qué podían hacer por su país.

Sin embargo, la violencia del Klan y la impunidad judicial demostraron que el camino hacia la igualdad sería largo y sangriento. Décadas después, el legado de Schwerner, Goodman y Chaney pervive como recordatorio de los costos humanos de la lucha por los derechos civiles y la necesidad de enfrentar el racismo sistémico





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