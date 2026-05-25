Miss Universo Argentina 2026: 32 candidatas competen por la corona

Este 25 de mayo, se elegirá a la sucesora de Aldana Masset en Miss Universo Argentina 2026. La ganadora viajará a Puerto Rico para competir en Miss Universe 2026.

Quien sera la nueva Miss Universo Argentina : las 32 candidatas que compiten esta noche por la corona Con representantes de todo el pais, el certamen elige este 25 de mayo a la sucesora de Aldana Masset .

La ganadora viajara a Puerto Rico para competir en Miss Universe 2026. Aldana Masset fue la representante argentina en Miss Universo 2025. Esta noche se conocerá quién será la nueva Miss Universo Argentina 2026. De distintas provincias y regiones del pais, que competiran en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires por la corona nacional y el pase a la proxima edición internacional de Miss Universe, que se realizará en Puerto Rico.

Algunas ya tienen experiencia en concursos de belleza, mientras que otras debutan este año en el certamen nacional. Y por algunas candidatas que ya cuentan con fuerte presencia digital o historias personales llamativas. Una de ellas es Las representantes llegan desde distintos puntos del pais: Chubut, Corrientes, Entre Rios, Formosa, Misiones, Tucuman, Santa Fe, Cordoba y Patagonia, entre otras regiones.

Según destacaron medios especializados y la organización, esta edición busca La única argentina que se coronó Miss Universo Argentina tiene una larga historia dentro de Miss Universo y consiguió una única corona internacional en Norma Nolan fue la única argentina en conquistar la corona de Miss Universo. Nolan se consagró en Miami, Estados Unidos, y se convirtió en la primera y hasta ahora única representante argentina en coronarse en el certamen que se realiza desde 1952.

En aquella noche de 1962, fue elegida entre Antes, había sido Miss Argentina, certamen en el que dejó en el camino a La gala de esta noche promete combinar desfiles, trajes de noche, entrevistas y música en vivo, en una noche que volverá a poner al universo de los concursos de belleza en el centro de la escena local





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