Misiones suspende cobros anticipados de Ingresos Brutos para PyMEs en puestos fronterizos

El gobernador Hugo Passalacqua implementó la suspensión temporal de pagos a cuenta de Ingresos Brutos para PyMEs, buscando aliviar la presión financiera y reducir la burocracia en la frontera con Corrientes.

El gobierno provincial de Misiones , bajo la conducción del gobernador Hugo Passalacqua , ha implementado una medida disruptiva que ha captado la atención inmediata del sector empresarial y productivo.

Se trata de la suspensión provisional del régimen de pago a cuenta del impuesto a los Ingresos Brutos en los cuatro puntos de control fiscal estratégicamente ubicados en la frontera con la provincia de Corrientes. Estos puestos, frecuentemente criticados por operar como una suerte de 'aduana paralela', han sido el centro de una nueva directiva que busca flexibilizar la presión tributaria sobre los agentes económicos.

El gobernador instruyó específicamente al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos para que diseñara un esquema excepcional y temporal, orientado a pausar la aplicación de estos anticipos, beneficiando principalmente a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Este beneficio entrará en vigencia a partir del 1 de julio del corriente año y se extenderá por un periodo determinado, alcanzando automáticamente a aquellos contribuyentes cuyos anticipos sean inferiores a los 10 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2025.

Esta decisión gubernamental no es un hecho aislado, sino que responde a un reclamo histórico y persistente de los sectores productivos de la región. Durante años, el cobro anticipado de Ingresos Brutos ha recaído pesadamente sobre una amplia gama de actividades, incluyendo la movilización de mercaderías, operaciones de compraventa, remisiones internas entre fábricas o sucursales, entregas en consignación y los servicios de transporte de carga que tienen su origen en territorio misionero.

Al respecto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ha manifestado su respaldo a la medida, señalando que el Decreto 713 reconoce explícitamente la fragilidad del contexto macroeconómico actual. Según la entidad, la combinación de restricciones financieras severas, una caída notable en la actividad económica general y el incremento constante de los costos operativos ha impactado directamente en la dinámica comercial de la provincia.

La eliminación temporal de estos cobros en ruta evita una burocracia innecesaria y elimina trastornos operativos para las empresas proveedoras que abastecen la economía local, evitando que deban inmovilizar capital de trabajo en anticipos cuya recuperación suele ser un proceso lento, complejo y, en muchos casos, frustrante. A pesar del optimismo inicial, diversos sectores advierten que la suspensión del cobro anticipado es una solución parcial y provisoria que no ataca la raíz del conflicto tributario.

El problema estructural reside en la acumulación masiva de saldos a favor, una situación que coloca a Misiones en una posición preocupante a nivel nacional. Según informes detallados de la Unión Industrial Argentina (UIA), hasta el cierre de marzo de 2025, Misiones se consolidó como la provincia con la mayor concentración de saldos a favor acumulados.

Junto a Catamarca, la provincia se encuentra en lo que la UIA describe como un 'estado crítico', ya que más del 25 por ciento de las compañías operan con créditos fiscales que no pueden recuperar ni compensar eficientemente. Por esta razón, desde CAME han insistido en que la reglamentación final del Ministerio de Hacienda no debe limitarse a suspender el cobro en ruta, sino que debe establecer mecanismos concretos, ágiles y accesibles para la devolución o compensación de estos créditos fiscales existentes, los cuales representan una pérdida de liquidez real para el sector privado.

Desde una perspectiva técnica y jurídica, especialistas como Daniel Ricardo García, socio de LexTax Advisory, sugieren que la lógica de recaudación de la provincia permanece intacta. Aunque la manifestación más visible del régimen, el cobro en los puestos fiscales, se haya pausado, el esquema normativo y operativo subyacente sigue vigente.

Esto implica que la provincia mantiene su preferencia por la recaudación anticipada, una práctica que ha sido duramente criticada por distorsionar la cadena de pagos y afectar la rentabilidad de las empresas. García advierte además sobre la creación de un sistema dual: mientras que las PyMEs encuentran un alivio temporal, los grandes contribuyentes siguen sujetos al régimen riguroso, lo que podría profundizar las asimetrías competitivas dentro del mercado interno.

En conclusión, si bien la medida es un paso positivo para la liquidez inmediata, la verdadera solución requeriría una revisión integral de todos los regímenes de percepción y retención para garantizar una mayor previsibilidad fiscal y mejorar la competitividad de la economía misionera en el largo plazo





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