Misión Washington: Legisladores bonaerenses viajan como observadores electorales

Cerca de 20 funcionarios de la Legislatura bonaerense viajaron a Estados Unidos como veedores de las elecciones de medio término. La misión, organizada por la Universidad Nacional de La Plata, genera debate en La Plata.

Más de veinte legisladores y funcionarios judiciales de la provincia de Buenos Aires realizaron un viaje a Estados Unidos para actuar como observadores electorales durante las elecciones de medio término. Esta iniciativa, conocida como " Misión Washington", ha desatado polémica en La Plata debido al uso de fondos públicos en un momento de escasa actividad parlamentaria provincial.

Composición de la delegación y organización

La delegación estuvo compuesta por figuras de diversos espectros políticos y judiciales. Participaron diputados como Silvina Nardini del Movimiento Federal de los Desocupados (MDF), Diego Raúl Garciarena de la Unión Cívica Radical (UCR), Ayelén Itatí Rasquetti de Unidos por una Nueva Alternativa (UxP), Sofía Vannelli del Frente Renovador, Marcela Basueldo de La Liga Federal, Silvina Vaccarezza (UCR), Juan José Esper de Derecha Popular, y Marcelo Martín Salaberry del Progresistas. También viajaron el exdirector nacional electoral Alejandro Tulio y Adrián Pérez del Acción por la República Argentina (ARI), exsecretario de Asuntos Políticos e Institucionales entre 2015 y 2019.

Also read Velero canadiense incendiado en Mar del Plata: evacuaron a turistas y a un perro

La invitación para formar parte de este grupo corrió a cargo del Observatorio de Estudios Electorales y Político-Institucionales, una dependencia de la Universidad Nacional de La Plata bajo la dirección ejecutiva de Raúl Alconada Sempé. En la Legislatura bonaerense mantienen bajo reserva oficial los detalles de la comitiva, aunque confirmaron que alrededor de veinte personas participaron en la misión.

Reacciones y controversia pública

La revelación del viaje se intensificó tras una publicación en redes sociales del periodista Hernán Funes desde Washington. La imagen mostraba a dirigentes argentinos, incluida la diputada bonaerense Mayra Mendoza, quien se encontraba en la zona donde Donald Trump pronunció su mensaje de cierre. La política estaba acompañada por Maite Alvado de La Cámpora, y detrás de ellos se veía a Juan Osaba, presidente del bloque de La Liga en la provincia de Buenos Aires.

Advertisement

La información circuló rápidamente entre los miembros del cuerpo legislativo. Un diputado libertario contactó por WhatsApp a Juan Osaba para preguntarle directamente si estaba en Estados Unidos, lo que evidenció la brecha entre la falta de información oficial y el conocimiento en el entorno político local. Fuentes extraoficiales confirmaron que en la misión había libertarios, macristas, radicales, jueces del fuero federal, diputados nacionales de Chubut y Jujuy, y miembros del Progresistas.

Contexto de inactividad legislativa

El viaje financiado con fondos públicos se enmarca en un periodo de baja actividad en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Durante 2024, la Cámara de Diputados llevó a cabo únicamente una sesión ordinaria el 28 de mayo, después de más de tres meses de parálisis. En esa ocasión, aprobaron en 38 segundos el archivo de casi 8.000 resoluciones administrativas, lo que incluyó rechazar pedidos de la fiscal Betina Lacki y del juez Federico Atencio sobre el caso de Julio Rigau.

El Senado bonaerense tampoco tuvo sesiones ordinarias durante la primera mitad del año. Solo se convocó a finales de junio tras meses de estancamiento por disputas internas. Esta ausencia de trabajo institucional ha sido el principal punto de crítica por parte de la oposición y la ciudadanía, quienes cuestionan el gasto en el extranjero mientras los proyectos locales permanecen detenidos.

Itinerario y duración de la misión

La actividad de los veedores comenzó el sábado 31 de octubre y concluyó el miércoles 4 de noviembre. A lo largo de cinco días, la delegación recorrió diversos distritos estadounidenses, incluyendo Columbia, Maryland y Virginia. El objetivo fue observar la jornada electoral conocida como "Martes Supremo", un proceso de especial relevancia para figuras políticas argentinas como Donald Trump y Javier Milei.

Advertisement

Mientras tanto, en La Plata, la situación económica y legislativa sigue siendo una prioridad sin resolver. Un legislador de la oposición confirmó que se enteró del viaje por los medios mientras trabajaba en proyectos importantes para la economía local. La falta de transparencia sobre los detalles oficiales y el contexto de inactividad parlamentaria siguen generando debate sobre el uso adecuado de los recursos públicos provinciales en asuntos de política exterior electoral.