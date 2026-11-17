Córdoba impulsa una misión comercial en Ereván para conectar con Armenia, explorando inversiones y tecnología en un mercado clave para acceder a la Unión Económica Euroasiática.

Una delegación oficial y empresarial de la provincia de Córdoba ha llegado a Ereván, la capital de Armenia, con el objetivo estratégico de fortalecer los lazos económicos y comerciales entre ambas regiones. Esta visita, que se extiende hasta el jueves 19 de noviembre, cuenta con el liderazgo de la Agencia ProCórdoba y la Subsecretaría de Relaciones Internacionales del Gobierno provincial, marcando un paso significativo hacia la apertura de nuevos mercados internacionales para los productos y servicios cordobeses.

Estructura y participantes de la misión comercial

La comitiva cordobesa está presidida por Pablo De Chiara, titular de la Agencia ProCórdoba, y Juan Carlos Merdinian, cónsul honorario de la República de Armenia en Córdoba. El grupo de trabajo incluye a diez empresarios y representantes de diversas cámaras e instituciones de la provincia, quienes abarcan sectores clave como la agroindustria, los alimentos, el software y la tecnología, la metalmecánica, el comercio exterior, los servicios empresariales, la logística y el sector inmobiliario.

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El propósito central de esta misión es de carácter exploratorio, buscando identificar oportunidades concretas de negocio y establecer contactos directos que permitan ampliar la presencia de las empresas cordobesas en el mercado armenio. Los participantes interactuarán con autoridades gubernamentales, cámaras sectoriales y referentes del ecosistema de innovación local para construir una red de vinculación institucional y comercial sólida y duradera.

Ejes temáticos y oportunidades de intercambio

La agenda de trabajos se centra principalmente en tres ejes: la agroindustria y los alimentos, la metalmecánica, y la economía del conocimiento junto con la innovación. En el ámbito tecnológico, la delegación prevé encuentros con cámaras especializadas, empresas de escala global, centros de innovación educativa y universidades armenias, con el fin de explorar posibilidades de intercambio de talento y metodologías de trabajo entre los ecosistemas emprendedores de ambos países.

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Paralelamente, se realizarán reuniones con importadores, distribuidores y grupos agroindustriales locales, así como con organismos del gobierno armenio vinculados al comercio exterior y la promoción de inversiones. Estas interacciones buscan facilitar el acceso a cadenas de suministro y establecer acuerdos que beneficien a ambos sectores productivos, aprovechando la modernización de las cadenas productivas armenias.

Impacto geopolítico y ventajas estratégicas para Córdoba

Armenia se posiciona como una ubicación estratégica privilegiada en una región que conecta Europa, Rusia, Medio Oriente y Asia Central, ofreciendo a Córdoba una posible puerta de acceso a la Unión Económica Euroasiática. Este mercado ampliado cuenta con más de 180 millones de consumidores e incluye a países como Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán, lo que representa una oportunidad masiva para la exportación.

Desde la perspectiva de la misión liderada por Daniel Passerini y la autoridad provincial, Armenia también ofrece costos operativos competitivos y mantiene vínculos comerciales previos con la Argentina. Estos factores, sumados a la capacidad industrial del país, convierten a la nación caucásica en un socio ideal para profundizar las relaciones económicas mediante la inversión directa y la cooperación tecnológica.

Continuidad histórica y próximos pasos institucionales

La relación entre Córdoba y Armenia trasciende el ámbito estrictamente comercial, poseyendo una dimensión histórica, cultural y social que se remonta a más de un siglo, gracias a la activa presencia de la colectividad armenia en la vida social y productiva de la provincia. Este legado se refuerza con acciones recientes, como la participación de Córdoba en la Misión Empresarial Argentina a Armenia en 2025 y la firma de un Memorando de Entendimiento durante el Foro de Negocios Argentina-Armenia.

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Un momento simbólico central de la agenda institucional se desarrollará el jueves 19 de noviembre en Ereván, con la inauguración de la plazoleta Ciudad de Córdoba en Echmiadzín (Vagharshapat). Este acto, que incluirá la plantación de un árbol, busca expresar la continuidad y el crecimiento del vínculo, dando continuidad al proceso iniciado con los acuerdos institucionales para avanzar hacia oportunidades concretas de vinculación entre empresas.