Misa en Luján: transporte, precios y cortes de tránsito para el miércoles 11 de noviembre

La misa en Luján del miércoles 11 de noviembre reúne a miles de fieles. Consulte precios de micros, Uber, puntos de salida y cortes de tránsito.

Miles de fieles del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se preparan para viajar a Luján con motivo de la misa en Luján que se celebrará el miércoles 11 de noviembre en la Basílica de Luján. Muchos buscan alternativas de transporte para no depender del auto particular y evitar las complicaciones del tránsito y de los operativos especiales dispuestos para el evento.

Entre las opciones más consultadas figuran los traslados grupales organizados por agencias de viajes, los micros especiales y el servicio de Uber. Los precios varían según el origen del viaje, y la información disponible indica que cada propuesta tiene condiciones propias que conviene verificar antes de reservar.

Also read Cinco monjas que viajaban a Luján para ver al Papa volcaron en la ruta

Costos y modalidades de traslado a Luján

Los micros y combis grupales publicados por distintas agencias tienen valores que parten de alrededor de $41.000 para viajes de ida y vuelta, mientras que Uber ofrece una referencia promedio de alrededor de $53.000 por tramo desde Buenos Aires, solo de ida. Según la fuente, ese importe puede modificarse por la demanda, el horario y las restricciones de circulación.

Al comparar opciones, los viajeros deben considerar desde dónde sale cada servicio, si el precio incluye el regreso, con cuánta anticipación hay que presentarse y hasta qué punto pueden acercarse los vehículos a la Basílica. El municipio de Luján dispuso cortes en los principales accesos, además de un esquema especial de estacionamientos y transporte interno.

Advertisement

Paradas en Capital Federal y tarifas promocionales

Quienes parten desde la Ciudad de Buenos Aires pueden contratar un traslado grupal con micros de doble piso, baño y asientos semicama o cama. La propuesta contempla paradas en Liniers, en avenida Rivadavia al 11.000; UADE, en avenida 9 de Julio y avenida Independencia; Recoleta, en Carlos Pellegrini y Juncal; Palermo, en avenida Sarmiento y avenida Colombia; y Saavedra, en avenida Balbín y Deheza, frente al Parque Sarmiento.

La tarifa promocional difundida por la agencia fue de $50.000 por persona, ida y vuelta, en semicama. También se ofreció coche cama con un adicional de $10.000 por pasajero. Esa preventa tenía vigencia hasta el 1° de noviembre, por lo que el importe debe tomarse como una referencia publicada y no como un precio garantizado para una reserva realizada a último momento.

Según la misma agencia, los micros saldrían durante la noche del martes 10 de noviembre y la madrugada del miércoles 11 de noviembre, con horarios coordinados según el punto de encuentro. El regreso está previsto una vez finalizada la celebración. Cada vehículo contará con un coordinador y con un grupo de WhatsApp para comunicar novedades del viaje.

Opciones desde Avellaneda y San Isidro

Los vecinos de Avellaneda tienen una alternativa organizada por Monserock, que incluyó como punto de encuentro la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Teniente General García. Desde allí parte el servicio hacia Luján, con la misma tarifa promocional de $50.000 por persona, ida y vuelta, en semicama, y el mismo adicional de $10.000 para coche cama.

Como ocurre con las propuestas de Capital Federal, se trata de valores de preventa cuyo plazo ya venció. Por eso, la información indica que es necesario confirmar con la empresa si conserva esos importes, si dispone de lugares y cuál es el horario definitivo. Salir desde un punto cercano al domicilio evita trasladarse primero hasta Capital Federal, aunque no elimina las demoras que puedan producirse en los accesos a Luján.

Advertisement

Para quienes viven en San Isidro hay dos propuestas publicadas. La primera es el traslado comercializado por Tu Traslado, con un precio de $41.125 por persona, ida y vuelta, para la zona Norte. El punto de encuentro informado es el McDonald's de avenida Márquez y colectora de Panamericana, en las inmediaciones del acceso. Esa misma plataforma detalla paradas en Vicente López, Don Torcuato, El Talar, San Miguel, Escobar, Campana y Zárate.

Tu Traslado informa que el servicio es grupal, que la reserva se realiza para el miércoles 11 de noviembre y que el horario exacto se confirma antes del evento. Para que el viaje se concrete se necesita un mínimo de cuatro pasajeros. Si no se alcanza ese número, la empresa ofrece una alternativa privada con otro precio o el reintegro del importe. La compra incluye únicamente el transporte y no una entrada a la misa.

Qué deben confirmar los fieles antes de viajar

Los pasajeros deben confirmar con cada agencia o empresa el precio vigente, la disponibilidad de lugares y el horario definitivo de salida y regreso. Como las tarifas citadas corresponden a preventas con plazos vencidos, la información publicada no garantiza las mismas condiciones para una reserva de última hora.

Además, la Basílica de Luján no es accesible directamente en vehículo para la mayoría de los viajeros. Según la información disponible, se requiere combinar el viaje con trenes reforzados y traslados internos. Por eso, quienes llegan en transporte particular o en Uber deben tener en cuenta la distancia hasta el punto de acceso y el tiempo adicional necesario para llegar hasta el templo.