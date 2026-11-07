Misa del Papa León XIV en Paysandú reunirá a 50 mil fieles en la primera jornada de su gira en América

La primera misa del Papa León XIV en Paysandú, Uruguay, atraerá a unas 50 mil personas. Fieles argentinos cruzarán el puente Artigas para la ceremonia en el parque París Londres.

Las autoridades uruguayas esperan la llegada de unas 50 mil personas al Parque Municipal París Londres de Paysandú para la primera misa de la gira continental del Papa León XIV. Este sábado, miles de fieles provenientes de la provincia argentina de Entre Ríos, Corrientes y otras zonas del Litoral cruzarán el puente Artigas para presenciar la ceremonia.

Operativo y logística para la ceremonia

Las puertas del recinto municipal abrirán a las 5:30 de la mañana para facilitar el ingreso organizado de los asistentes. La misa comenzará cuando el Papa suba al papamóvil para recorrer el predio, tras lo cual dará la primera homilía de su visita a Uruguay. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, confirmó la magnitud del evento y la preparación logística.

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Flujo migratorio desde la provincia entrerriana

El puente Artigas, que une a la localidad entrerriana de Colón con Paysandú, es el punto de cruce principal para los peregrinos. Aunque este viernes el cruce estuvo casi vacío y con poca presencia de argentinos, se prevé un aumento masivo en las próximas horas. Fieles de otras ciudades argentinas elegirán Paysandú como destino alternativo a Buenos Aires o Córdoba.

Impacto social y laicismo en la ciudad

La Basílica Nuestra Señora del Rosario, ubicada en el corazón de la ciudad, sonó pocas horas antes de las 16:30 del viernes pasado, marcando el inicio de la actividad religiosa. Nicolás Olivera destacó que, aunque Paysandú mantiene una tradición laica, es necesario acoger un mensaje universal de valores sin tomar partido por credos específicos. Esta aproximación busca respetar la diversidad religiosa de la comunidad local.

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Contexto religioso y proyección del evento

La decisión del Papa León XIV de comenzar su gira en Uruguay responde a un objetivo de reevangelización en una región donde la práctica católica ha disminuido. Actualmente, la adherencia a la religión católica es inferior al 60% registrado en la década de 1990. El sacerdote Juan Andrés Verde describió el esfuerzo logístico y espiritual como una "patriada", resaltando el compromiso comunitario.

Consecuencias y preparación para los fieles

La ciudad de Paysandú, con poco más de 80 mil habitantes, se prepara para recibir a una cantidad de visitantes que supera ampliamente su población. Las autoridades de Gendarmería y ARCA mantendrán un operativo reforzado para gestionar el flujo de vehículos y personas. El intendente Olivera enfatizó que este "efecto residual" de la visita trasciende el impacto económico y fortalece la identidad local.