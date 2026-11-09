Misa de León XIV en Palermo: Fieles, Historias y el Impacto del Papa en Argentina

Cientos de fieles de todas las edades se congregaron en la Plaza de Palermo para la misa de León XIV. Desde Laferrere hasta el interior, la devoción y la historia definieron el evento papal en Buenos Aires.

León XIV arribó este jueves a la ciudad de Buenos Aires, específicamente al barrio de Palermo, para celebrar una misa histórica que congregó a miles de fieles. El pontífice avanzó por la avenida Libertador a bordo del papamóvil, recorriendo una ruta larga y solemne que fue seguida con gran entusiasmo por la población. La celebración en la Plaza de Palermo se consolidó como un momento de profundo significado religioso y social, marcando la presencia oficial del nuevo líder de la Iglesia Católica en territorio argentino.

La diversidad de los asistentes definió el clima de la jornada en el espacio público. Asistieron múltiples generaciones que incluyen familias con varios miembros, jóvenes adultos y personas de la tercera edad. Numerosos fieles viajaron desde distintos puntos del país para no perderse este evento, demostrando la magnitud del interés despertado por la visita. La congregación fue tan numerosa que llenó la plaza y las calles aledañas, creando un ambiente de unidad y devoción colectiva sin precedentes recientes.

Also read Misa del papa León XIV en Palermo: cuáles son los accesos habilitados para ingresar

Identidad y Orígenes de los Fieles

Entre la multitud se distinguen claras señales de procedencia y pertenencia eclesial. En el sector reservado frente al escenario se ubicaron sacerdotes, monjas y laicos de diversas congregaciones y comunidades católicas. La Comunidad de Sant'Egidio, reconocida asociación internacional de laicos, dejó su bandera visible entre los estandartes que rodean el altar. También participaron activamente las Hermanas Adoratrices de Argentina, una congregación con sede en Recoleta que combina la adoración eucarística con una labor educativa, reflejando la diversidad de grupos convocados.

Las banderas argentinas y del Vaticano se agitaban sin ningún matiz político, acompañadas por estandartes de otros países como Venezuela, Paraguay, Bolivia y España. Este mosaico simbólico ilustraba el alcance global de la presencia papal. El buen clima acompaño la jornada, aunque el sol se volvió cada vez más intenso a medida que pasaban las horas. Los fieles se protegieron con paraguas, toallas, gorras e incluso con las propias banderas, soportando las inclemencias bajo un cielo despejado pero caluroso.

Advertisement

Relatos de Fe desde las Afueras

Las historias personales de los peregrinos revelan la profundidad de su compromiso. Una fiel de 51 años, docente y profesora que reside en Laferrere, afirmó venir de un barrio popular de La Matanza. Recordó que cuando Juan Pablo II visitó el país en 1987, ella acompañó a sus padres para verlo por la calle. Para esta mujer, la experiencia de seguir al Papa Francisco anteriormente fue de gran emoción, pero el mensaje recibido ayer de León XIV le pareció sumamente novedoso y sorprendente, fortaleciendo su identidad de creyente.

Otro testimonio destacado corresponde a un peregrino de 52 años, también originario de Laferrere. Este hombre describió su lugar de origen con una situación social marcada por la desocupación y el hambre, pero expresó una fe inquebrantable en la superación. Consideró que ver a León XIV es un hecho histórico que quizás no se repita, por lo que aprovecharon la oportunidad de presenciar el evento en persona.

Reacciones y Contexto Social

La alegría de la multitud se expresó mediante cantos colectivos como "Olé, olé, olé, León, León". Algunos asistentes lloraban abiertamente de emoción mientras agitaban los estandartes, creando un ambiente cargado de espiritualidad. A pesar de las horas largas sin descanso ni techo, el entusiasmo y la fe de los presentes resultaron más fuertes que el cansancio físico. La devoción se manifestó como un pilar fundamental para la comunidad, trascendiendo las dificultades climáticas y logísticas.

El evento también generó reflexiones sobre la ausencia de figuras previas. El mismo peregrino de 52 años mencionó su decepción porque el papa Francisco no asistió a esta reunión específica, noting que todos los argentinos lo esperaban. Sin embargo, la presencia de León XIV llenó el vacío, consolidando la continuidad institucional y espiritual. La jornada en Palermo sirvió como un punto de encuentro para validar la fe en tiempos de crisis social y económica, reforzando el vínculo entre la jerarquía eclesiástica y el pueblo llano desde los barrios más humildes hasta los sectores reservados.