Mirtha Legrand se recupera de un fuerte resfriado; Juana Viale la reemplaza en televisión

La legendaria conductora argentina Mirtha Legrand, de 99 años, ha ausentado de su programa La Noche de Mirtha debido a un resfriado. Su nieta, Juana Viale, la reemplazará y asegura que la conductora evoluciona favorablemente, aunque el periodista Ángel de Brito sugiere un cuadro de bronquitis.

La icónica conductora Mirtha Legrand , a sus 99 años, ha generado un revuelo de preocupación entre sus seguidores al ausentarse de la grabación de su programa, La Noche de Mirtha, el pasado viernes 17 de abril. La Chiqui, como se la conoce popularmente, se vio obligada a cancelar su participación debido a un cuadro de salud que la ha impedido cumplir con su apretada agenda.

La noticia de su indisposición fue confirmada por su nieta, la también conductora Juana Viale, quien asumirá el rol de reemplazo al frente del ciclo esta semana. Fue la propia Mirtha Legrand quien, a través de su cuenta oficial en la red social X (anteriormente Twitter), donde cuenta con más de un millón de seguidores, reveló el motivo de su ausencia. Con su característico humor y directo estilo, la leyenda de la televisión argentina explicó que se trataba de un fuerte resfriado. Su mensaje buscó disipar las alarmas y llevar tranquilidad a su audiencia, declarando: "Como siempre les digo la leyenda continúa...sólo estoy resfriada la semana que viene vuelvo! Besito chau chau!". Esta declaración, aunque intenta ser tranquilizadora, no ha disipado por completo la inquietud de quienes la admiran y la siguen fielmente. Ante esta situación, Juana Viale también recurrió a las redes sociales para comunicar que estará al frente de La Noche de Mirtha y de su propio programa, Almorzando con Juana, durante esta semana. Al ser abordada por la prensa en la vía pública, la joven conductora intentó calmar las aguas respecto al estado de salud de su abuela. Al ser consultada sobre el diagnóstico que alejó a Mirtha de la pantalla chica, Juana aseguró con optimismo: "Ella está muy bien muy bien". Sin embargo, a los pocos segundos, matizó sus declaraciones al reconocer que su abuela padece "un poco de tos y un poco de resfrío", atribuyendo el contagio a una reciente salida al teatro. Respecto a la indicación médica que recibió Mirtha de suspender sus actividades, Juana Viale explicó que la conductora "tiene que quedarse haciendo reposo y así lo hizo. Se quedó y yo hice los dos programas". La nieta también se refirió a los rumores que circulaban sobre la resistencia de su abuela a cumplir con la indicación médica y su deseo de cumplir con su compromiso televisivo. "Y sí… bueno. Ella es muy tozuda quería venir pero al final no", reconoció Juana, evidenciando la fuerte voluntad de Mirtha. Tras finalizar la grabación de La Noche de Mirtha, Juana Viale se comunicó telefónicamente con su abuela y se mostró optimista sobre su evolución. "Hablé con ella recién por teléfono cuando terminé de grabar y ya estaba. Ya tenía bien la voz ya estaba mucho mejor", afirmó en diálogo con LAM (América TV). La conductora también compartió que esta experiencia de reemplazar a su abuela, sumado a la conducción de su propio programa, le recordó los tiempos de la pandemia de COVID-19, cuando Mirtha Legrand se vio imposibilitada de salir al aire debido a las restricciones del confinamiento. Finalmente, Juana Viale adelantó que la emisión de La Noche de Mirtha de este sábado 18 de abril, programada para las 21.30 por El Trece, contará con un panel de invitados "súper interesante", incluyendo a Edgardo Alfano, Carolina Losada, Ricardo Biasotti y Daniel Gómez Rinaldi. Por su parte, el periodista Ángel de Brito añadió información adicional, sugiriendo que Mirtha Legrand estaría cursando un cuadro de bronquitis y se encuentra bajo tratamiento con antibióticos para combatir la infección. La salud de Mirtha Legrand es un tema de gran interés público, y sus seguidores esperan su pronta recuperación para volver a verla al frente de sus programas





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