Mirtha Legrand se recupera de un fuerte resfrío y Juana Viale la reemplazará en televisión

La icónica conductora argentina Mirtha Legrand se ausentó de su programa "La Noche de Mirtha" debido a un resfrío. Su nieta, Juana Viale, asumirá la conducción de ambos programas y aseguró que su abuela se encuentra en recuperación y con buen ánimo.

A sus 99 años, Mirtha Legrand , la icónica conductora argentina, ha generado un revuelo en los medios y preocupación entre sus seguidores al ausentarse de la grabación de su programa, La Noche de Mirtha. La Chiqui, conocida por su inquebrantable energía y compromiso con la pantalla chica, debió cancelar su participación este viernes 17 de abril debido a un cuadro de salud que la obligó a modificar su agenda.

La noticia fue confirmada por su nieta y reemplazo natural, Juana Viale, quien detalló la evolución de su abuela y anunció que tomará las riendas de ambos ciclos, La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana, durante esta semana. Fue la propia Mirtha Legrand quien, a través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter), decidió llevar tranquilidad a su audiencia. Con más de un millón de seguidores, la legendaria presentadora desveló la causa de su ausencia: un fuerte resfriado. Con su característico humor y estilo directo, escribió: Como siempre les digo la leyenda continúa... sólo estoy resfriada la semana que viene vuelvo! Besito chau chau! Un mensaje que busca disipar cualquier temor y asegurar su pronto regreso. Juana Viale, quien asumirá la conducción de ambos programas, fue abordada por la prensa en la vía pública para ofrecer detalles sobre el estado de salud de su abuela. Al ser consultada sobre el diagnóstico que alejó a Mirtha de la televisión, Viale intentó calmar las aguas asegurando: Ella está muy bien muy bien. Sin embargo, segundos después, reconoció que su abuela padece un poco de tos y resfrío, atribuyéndolo a una reciente visita al teatro que pudo haberla predispuesto. Por recomendación médica, Mirtha debió guardar reposo, lo que implicó la suspensión de sus actividades. Juana, ante esta situación, se hizo cargo de ambos programas para no interrumpir la programación habitual. La conductora también abordó las versiones sobre la posible resistencia de Mirtha a acatar las indicaciones médicas y su deseo de cumplir con su compromiso televisivo. Y sí… bueno. Ella es muy tozuda quería venir pero al final no, admitió Viale, resaltando la férrea voluntad de su abuela. Tras finalizar la grabación de La Noche de Mirtha, Juana se comunicó telefónicamente con Mirtha y se mostró optimista sobre su recuperación. Hable con ella recién por teléfono cuando terminé de grabar y ya estaba. Ya tenía bien la voz ya estaba mucho mejor, declaró en una entrevista con LAM (América TV). La experiencia de conducir ambos programas le trajo a Juana recuerdos de la pandemia de COVID-19, cuando Mirtha tuvo que ausentarse debido al confinamiento. La emisión de La Noche de Mirtha de este sábado 18 de abril, a las 21.30 por El Trece, promete ser muy interesante, con invitados de la talla de Edgardo Alfano, Carolina Losada, Ricardo Biasotti y Daniel Gómez Rinaldi. Paralelamente, Ángel de Brito ha informado que Mirtha Legrand estaría cursando un cuadro de bronquitis, por lo que se encuentra bajo tratamiento con antibióticos para combatir la infección





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