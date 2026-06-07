Mirtha Legrand revela su primer amor secreto: un cordobés que quiso alejarla de la actuación

En una entrevista íntima, Mirtha Legrand confesó detalles de su primer compromiso serio con un joven cordobés, Julio Albar Díaz, y cómo el amor por Daniel Tinayre y la presión familiar cambiaron su vida.

En una entrevista reciente, Mirtha Legrand rompió el silencio sobre un amor de juventud que había mantenido en secreto durante décadas. La diva argentina, conocida por su larga trayectoria en la televisión, reveló detalles íntimos de su primer compromiso serio, una relación que estuvo a punto de cambiar el rumbo de su vida personal y profesional.

Todo comenzó cuando Mirtha tenía apenas 17 años, en 1945, época en la que conoció a un joven cordobés llamado Julio Albar Díaz. Según relató la conductora, el amor fue instantáneo y la pareja pronto empezó a proyectar un futuro juntos. Las revistas de la época seguían con atención cada paso de la relación, y Mirtha llegó a presentar formalmente a su novio ante su familia y allegados.

La joven actriz, que ya comenzaba a destacarse en el cine argentino, sentía un compromiso tan profundo que incluso anunció públicamente su retiro de la pantalla grande para formar una familia junto a Julio. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella. La historia dio un giro inesperado cuando Mirtha viajó a Buenos Aires para participar en una película. Durante ese viaje, conoció al director Daniel Tinayre, de quien se enamoró perdidamente.

Este encuentro marcó un antes y un después en su vida. Aunque la relación con Julio era sólida y parecía encaminada al matrimonio, el corazón de Mirtha se inclinó por Tinayre. Pero no fue solo el amor lo que la alejó de su primer prometido. Según confesó la diva, la familia de Julio pretendía que abandonara definitivamente su carrera artística para dedicarse por completo a la vida familiar, una condición que ella no estaba dispuesta a aceptar.

En un momento de sinceridad, Mirtha recordó aquella dolorosa decisión: "Se lo dije por teléfono. Horrible. Hasta el día de hoy, no me lo perdono. Y era un ser extraordinario, Julio.

No voy a decir el apellido, no digamos". La conversación telefónica en la que terminó el compromiso quedó grabada en su memoria como uno de los momentos más difíciles de su juventud. A pesar de los años transcurridos, Mirtha reconoció que conserva recuerdos muy presentes de aquel amor.

"Lo sigo recordando. Después se casó y tuvo varios hijos con una maestra de la escuela donde trabajaba su hermana. Nunca más lo vi. Era buen mozo, se parecía al Bigourdan", declaró la conductora, refiriéndose al parecido físico de Julio con el actor francés.

También explicó que siempre evitó hablar públicamente sobre él por respeto a su familia.

"La hermana era amiga de mi tía, por eso me acuerdo", agregó. La entrevista, conducida por Mercedes Ninci, reveló emociones profundas que Mirtha había guardado durante décadas. Cuando la periodista intentó profundizar en el tema, Legrand prefirió dar por terminada la charla, pero no sin antes dejar claro que aquel romance marcó su vida de manera indeleble.

La revelación de esta historia íntima no solo muestra el lado más humano de una de las figuras más emblemáticas del espectáculo argentino, sino que también invita a reflexionar sobre las decisiones que definen nuestro destino y los sacrificios que a veces debemos hacer por amor y por nuestros sueños





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