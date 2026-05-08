Mirtha Legrand recibirá la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica por su contribución a los vínculos entre Argentina y España

La legendaria conductora argentina Mirtha Legrand, de 99 años, será condecorada por la Corona española con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, un reconocimiento a su trayectoria y su papel en el fortalecimiento de las relaciones entre Argentina y España. La ceremonia, inicialmente prevista para abril, se pospuso y se llevará a cabo en las próximas semanas.

En medio de su recuperación por el cuadro de bronquitis que sufrió en las últimas semanas, la cual la obligó a ausentarse de La Noche de Mirtha (eltrece), Mirtha Legrand no solo se prepara para retomar las grabaciones de su ciclo, sino que también recibió una noticia inesperada: será condecorada por la Corona española.

La conductora de 99 años será galardonada con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, un prestigioso distintivo que se otorga a ciudadanos —locales o extranjeros— que hayan demostrado méritos excepcionales en beneficio de la nación española, especialmente aquellos que fortalecen los vínculos con Iberoamérica, según informó el medio madrileño El Mundo. De acuerdo con las versiones que circularon, la diva de los almuerzos conversó personalmente con el embajador Joaquín María de Arístegui, quien le confirmó que la distinción cuenta con el aval del rey Felipe VI, quien encabeza la concesión de este honor.

Tras el diálogo con el diplomático español en Buenos Aires, trascendió que el evento original —previsto para abril en la residencia de Palacio Salas Dodero— sufrió un cambio de planes. Debido a ajustes de agenda, la cita en Barrio Norte se postergó y tendrá lugar en el transcurso de las próximas semanas.

El premio, que llega por iniciativa del Gobierno de España y la Casa Real, viene a completar el círculo que se inició en 2022, cuando Francia la distinguió con la Legión de Honor, un gesto que también sirvió para homenajear el legado francés de su recordado esposo, Daniel Tinayre. La Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, creada originalmente en 1815 por el rey Fernando VII, es una pieza de gran valor simbólico que destaca por su diseño esmaltado en blanco y oro, decorado con laureles y el histórico lema ‘Plus Ultra’.

Con este galardón, Mirtha Legrand se suma a una lista de personalidades de gran peso político y cultural, entre las que figuran Eva Perón, Isabelita Perón, la ex primera dama Juliana Awada y la recordada actriz Lola Membrives. La noticia ha generado gran expectativa en el ámbito cultural y diplomático, ya que reconoce no solo la trayectoria de Mirtha Legrand, sino también su influencia en las relaciones entre Argentina y España.

La conductora, conocida por su carisma y su larga carrera en la televisión argentina, ha sido un ícono de la cultura popular durante décadas, y este reconocimiento refuerza su legado como una figura clave en el ámbito internacional. La ceremonia de entrega, que se llevará a cabo en las próximas semanas, promete ser un evento de gran relevancia, con la presencia de autoridades y personalidades destacadas de ambos países





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