Mirtha Legrand reaparece públicamente luego de superar bronquitis en La mesa de Mirtha

La conductora regresó al estudio después de una enfermedad que la mantuvo ausente durante tres semanas. Ahora, reaparece radiante y con una historia de salud que será motivo de gran expectativa en la platea.

Mirtha Legrand reapareció públicamente este viernes luego de atravesar un fuerte cuadro de bronquitis que la mantuvo alejada de las grabaciones de La mesa de Mirtha (eltrece) durante tres semanas.

La conductora regresó al estudio muy sonriente, visiblemente recuperada y lista para retomar su histórica rutina frente a las cámaras. La diva llegó en auto al set de grabación y fue recibida con expectativa por su equipo y por la prensa, luego de varios días de reposo y preocupación por su estado de salud. Su vuelta marcó el final de una pausa inesperada que había obligado a suspender sus habituales cenas televisivas





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