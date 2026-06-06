Mirra Andreeva conquista Roland Garros a los 19 años

La joven rusa Mirra Andreeva ha conquistado el título de Roland Garros a los 19 años, convirtiéndose en la campeona más joven en París desde Monica Seles en 1992 y la primera rusa en lograrlo desde Maria Sharapova.

La joven rusa Mirra Andreeva ha conquistado el título de Roland Garros a los 19 años, convirtiéndose en la campeona más joven en París desde Monica Seles en 1992 y la primera rusa en lograrlo desde Maria Sharapova.

Con una temporada brillante, ascenderá al sexto puesto del ranking y se consolida como una de las grandes figuras del circuito. Andreeva, quien inició el torneo como la número ocho en el ranking de la WTA, obtuvo este título en una temporada en la que está siendo la tenista más sólida, la que ha sumado más victorias (36) y la que más ha ganado sobre polvo de ladrillo (23).

En la final, Andreeva derrotó a la polaca Maja Chwalinska, quien no pudo con la rusa en un duelo que comenzó siendo timorato, pero que la rusa empezó a desequilibrar a partir del séptimo juego. La rusa encadenó nueve games consecutivos que se convirtieron en una losa difícil de levantar para su rival. Chwalinska se vio sumergida ante el torbellino de la rusa, quien cayó postrada de rodillas sobre el polvo de ladrillo al final del partido.

Andreeva celebró su consagración en Roland Garros con el trofeo y con un perro en sus brazos. La rusa también dedicó el título a su madre, quien la ha apoyado en su carrera.





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