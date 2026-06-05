Minuto a minuto: las medidas de Javier Milei, la aprobación de Michelli, la compra de dólares y la Hidrovía

El presidente Javier Milei enfrenta un día clave con la aprobación del pliego de María Verónica Michelli en el Senado, mientras el Banco Central cumple la meta de reservas. Además, se adjudica la Hidrovía y alertan por degradación institucional en la Justicia.

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente Javier Milei , las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios marca una jornada intensa.

Con una presencia sobria pero simbólica, la mayoría de la Corte Suprema emitió ayer un mensaje cargado de significado en un acto que constituyó una fuerte reivindicación de la libertad de prensa y de la labor periodística. Este gesto, que debe leerse como algo más relevante que una cortesía protocolar, también tuvo un tono personal hacia el exjuez Juan Carlos Maqueda, quien se retiró con honores del máximo tribunal hace poco más de un año.

No obstante, el contexto político continúa tensionado. El Banco Central de la República Argentina logró en la tercera rueda de junio alcanzar la meta "piso" de compra de reservas internacionales que se había fijado para todo 2026, acumulando adquisiciones por US$10.020 millones en menos de medio año, con jornadas consecutivas de saldo positivo en el mercado oficial.

Paralelamente, en el ámbito judicial, el Senado aprobó sobre tablas y por amplia mayoría la designación de María Verónica Michelli como vocal de un tribunal penal de La Plata, una postulación que el presidente Milei había rechazado por ser familiar del periodista Hugo Alconada Mon. La votación fue de 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones, una de ellas de Patricia Bullrich, quien ya había anunciado su "objeción de conciencia" ante la orden presidencial de retirar el pliego.

Ahora Milei deberá decidir si firmar el decreto de designación, último paso constitucional. El proceso se habilitó tras un acuerdo y fuertes cruces entre La Libertad Avanza y la oposición. Mientras tanto, el Gobierno anunció la preadjudicación del contrato de concesión para la privatización de la Hidrovía a laUNAP entre la belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus, desestimando las ofertas de DEME y declarando inadmisible la de la brasileña DTA Engenharia.

El Ministerio de Economía comunicó que el proceso licitatorio no recibió impugnaciones y que la Justicia rechazó todas las denuncias que buscaban entorpecerlo. Ante este escenario, el Club Político Argentino alertó sobre una "creciente degradación" institucional, específicamente en el proceso de selección de jueces, donde se alteró la lista de pliegos y se aprobaron finalmente los dictámenes de 74 candidatos.

La entidad, presidida por el exjuez de la Corte Carlos Rosenkrantz, señaló que la degradación de la justicia socava los fundamentos de la convivencia y llamó a resistir frente a la "disolución de las reglas morales", insistiendo en que la selección debe basarse exclusivamente en la idoneidad, valía moral, profesional y académica, sin discriminación por creencias, origen o elecciones privadas





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