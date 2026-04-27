Ministros Bonaerenses Urgen a un Amplio Frente Opositor al Gobierno de Milei

Los ministros de Buenos Aires, Carlos Bianco y Andrés Larroque, instaron al peronismo a construir un frente opositor amplio para las elecciones presidenciales, contrastando con la postura de Máximo Kirchner.

Los ministros de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, representante del Gobierno provincial, y Andrés 'Cuervo' Larroque, al frente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, enfatizaron este lunes, durante su conferencia de prensa habitual desde la gobernación, la imperiosa necesidad de que el peronismo avance decididamente en la construcción de un amplio frente opositor , de cara a las cruciales elecciones presidenciales del próximo año.

Este frente, según los ministros, debe erigirse como una sólida alternativa a las políticas de ajuste implementadas por el actual presidente, Javier Milei. La insistencia en esta estrategia se produce en un momento de intenso debate interno dentro del Partido Justicialista (PJ) sobre la mejor manera de posicionarse electoralmente, especialmente tras las recientes declaraciones del diputado nacional Máximo Kirchner, quien expresó su rechazo a la idea de un espacio político cuyo único eje central sea la confrontación con el oficialismo.

La información fue detallada por Juliana Ricaldoni en el diario Ámbito Financiero. Bianco, al ser consultado directamente sobre el debate en curso, manifestó que la denominación del frente opositor es secundaria, lo esencial es su existencia y su propósito.

'La formación de un frente, a mí me da más o menos igual cuál sea el nombre, la característica, pero me parece que tiene que ser un frente. Llamémoslo como quieran: no lo llamemos anti-Milei, pero que se oponga a Milei', declaró el ministro.

Subrayó que la construcción de esta oposición debe basarse en dos pilares fundamentales: una firme resistencia a las políticas del gobierno actual y, simultáneamente, la presentación de una propuesta política superadora, capaz de generar esperanza en un pueblo argentino que se encuentra particularmente afectado por la situación económica y social.

'Que genere un programa, que genere un proyecto, que genere una esperanza para el pueblo argentino que está siendo muy golpeado', enfatizó Bianco. Asimismo, Bianco abordó las discusiones sobre los límites ideológicos del posible espacio opositor, rechazando la idea de establecer fronteras rígidas.

'Todo el tiempo me preguntan cuáles son los límites por derecha y por izquierda. Yo lo que digo es que establezcamos determinados consensos básicos', propuso, enumerando una serie de principios rectores que considera esenciales para el peronismo y potencialmente atractivos para otros sectores políticos.

Estos pilares incluyen la defensa incondicional de los intereses nacionales y la soberanía, el fortalecimiento de la democracia, la protección de los derechos humanos y el compromiso con las políticas de memoria, verdad y justicia, el fomento de la producción y el trabajo, la inversión estratégica en ciencia y tecnología, y el apoyo irrestricto a las universidades nacionales.

'Son cuestiones básicas para nosotros los peronistas, pero quizás para otros sectores no son tan obvias. Si hay subsectores de otras fuerzas políticas que están de acuerdo con esos principios, bienvenidos, sentémonos a dialogar', añadió. Bianco fue categórico al afirmar que 'Con un núcleo duro no la vamos a ganar', reconociendo la necesidad de ampliar la base de apoyo para alcanzar el éxito electoral.

En consonancia con las declaraciones de Bianco, Larroque se pronunció a favor de una estrategia inclusiva, señalando que 'mientras no sea a favor de Milei, está todo bien', y advirtiendo que 'es imposible ganar si no se convoca a un conjunto de fuerzas'. El ministro de Desarrollo de la Comunidad también defendió la hoja de ruta trazada por el gobernador Axel Kicillof, y advirtió sobre la importancia de aprender de los errores cometidos durante el período 2019-2023.

'En la discusión que tenemos que tener, tenemos que plantearnos qué característica va a tener ese espacio a la hora de gobernar. No podemos cometer los mismos errores de 2019 a 2023, porque la ciudadanía no lo perdonaría', advirtió Larroque. Estas declaraciones contrastan notablemente con la postura expresada por Máximo Kirchner durante su reciente visita a la provincia de Santa Fe, donde el diputado nacional cuestionó abiertamente la idea de un frente exclusivamente enfocado en oponerse a Milei.

Kirchner argumentó que sería 'un reduccionismo enorme' que el peronismo se limitara a 'solamente a que hay que ganarle a Milei', sugiriendo la necesidad de una estrategia más amplia y con objetivos más definidos. La divergencia de opiniones dentro del peronismo refleja la complejidad del panorama político actual y la dificultad de encontrar una fórmula que permita unificar a las diferentes facciones y construir una alternativa viable al gobierno de Javier Milei.

La construcción de un frente opositor amplio y cohesionado se presenta como un desafío crucial para el futuro del peronismo y para el devenir político del país





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