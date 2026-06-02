Ministro de Defensa colombiano pide sanciones a la minería ilegal que financia al Clan del Golfo; oro ilícito llegó a la Casa de la Moneda de EE.UU.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, solicitó a Estados Unidos sanciones económicas contra la minería ilegal que financia al Clan del Golfo. Una investigación reveló que oro de estas minas llegó a la cadena de suministro de la Casa de la Moneda estadounidense, evidenciando fallas en los controles internacionales.

El ministro de Defensa de Colombia , Pedro Sánchez, ha solicitado al gobierno de Estados Unidos imponer sanciones económicas contra los actores involucrados en la minería ilegal que financia al Clan del Golfo, un cártel de la droga designado como grupo terrorista por Washington.

La petición, realizada a través del Departamento de Estado, se produce en un contexto revelado por una investigación periodística: el oro extraído de estas explotaciones ilícitas logró infiltrarse en la cadena de suministro de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, la misma institución que depende del Departamento del Tesoro al que se le pide aplicar las sanciones. Este hallazgo pone en evidencia las debilidades en ambos extremos de la cadena global de oro ilegal, desde la incapacidad del ejército colombiano para contener la minería criminal hasta la falta de controles rigurosos en Estados Unidos.

El oro ilegal, cuyo precio ronda los 5000 dólares la onza, ha hecho que incluso la minería más destructiva para el medioambiente sea rentable, y la complicidad o negligencia de grandes refinadores y compradores facilita su ingreso al mercado convencional. La magnitud del problema es abrumadora.

El ministro Sánchez quedó impactado al visitar una zona minera ilegal en las afueras de una base militar, donde observó kilómetros de fosas a cielo abierto y decenas de barcazas succionando sedimentos de ríos para extraer oro. Documentos gubernamentales mostraron que estas explotaciones habían invadido terrenos de la base militar, lo que generó una conmoción en las Fuerzas Armadas colombianas.

En respuesta, el ejército realizó una redada nocturna en la que destruyó maquinaria pesada vinculada al cártel, desmantelando operaciones que producían alrededor de 4,7 millones de dólares en oro al mes. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica: la minería criminal está derrotando al Estado colombiano, y la falta de acción contundente por parte de Estados Unidos complica aún más el panorama.

Por su parte, el Departamento del Tesoro estadounidense ha señalado que investigará cómo el oro ilícito ingresó en su cadena de suministro durante años, pero hasta ahora no ha respondido a las preguntas de seguimiento. La legislación estadounidense establece que la Casa de la Moneda solo puede comprar oro extraído en el país para fabricar monedas de grado de inversión, como las monedas de la Dama de la Libertad.

Sin embargo, este caso demuestra que las instituciones encargadas de mantener el oro ilegal fuera del suministro convencional han fallado. Mientras tanto, el ministro Sánchez insiste en que las sanciones financieras, que pueden paralizar los negocios internacionales de los implicados, son una herramienta necesaria para combatir esta amenaza.

La comunidad internacional observa con atención si Estados Unidos actuará finalmente contra la minería que financia al crimen organizado, o si los intereses económicos y las debilidades regulatorias seguirán permitiendo que el oro sucio se convierta en monedas oficiales





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