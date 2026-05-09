Ministerio de Seguridad Nacional adjudicó la obra social de la Prefectura y la Gendarmería a la empresa Medicus

El Ministerio de Seguridad Nacional se hizo con la licitación para cubrir la atención médica de los afiliados de la Obra Social de las Fuerzas de Seguridad Federales. Se seleccionó a la empresa Medicus como la entidad que brindará los servicios de salud a los uniformados y sus familias. La transición se realizará de manera progresiva y etapada, evitando la interrupción del servicio.

Tras aprobarse este año la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas ( Iosfa ) y la separación de las prestaciones de salud de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad en dos coberturas diferentes, el Ministerio de Seguridad Nacional lanzó una licitación para que empresas de medicina prepaga se ocupen de la atención de los afiliados de la Obra Social de las Fuerzas de Seguridad Federales.

En ese sentido, la ministra Alejandra Monteoliva anunció que se firmó un acuerdo para que la empresa Medicus se haga cargo de la cobertura.

'Hace una hora se firmó la adjudicación para que Medicus sea la obra social de la Prefectura y la Gendarmería. Es un antes y un después para la realidad de nuestra gente', anticipó la funcionaria nacional en una entrevista realizada en A24. Entre uniformados y sus familiares directos, el universo de afiliados supera las 197.000 personas





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