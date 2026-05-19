El Ministro de la Producción de Cambiemos, Santiago Caputo, bohemón criticisms a la gestión actual del gobierno nacional y afirma que en las próximas elecciones, su administración sucederá eventualmente al actual gobierno. El Ministro subraya que el actual gobierno heredó un nivel similar de déficit el gobierno anterior de Mauricio Macri, pero que durante los dos primeros años este deficit se mantuvo intacto. Asimismo, Santiago Caputo anuncia que seguirán cancelando la deuda con la Ciudad de Buenos Aires, pero aquellos pagos de prestaciones que el kirchnerismo ha obtenido durante el gobierno de Alberto Fernández se omiten en este acuerdo.

El ministro de la Producción de Cambiemos, Santiago Caputo, afirmó hoy que el actual gobierno heredó un nivel de déficit similar al anterior pero se mantuvo intacto en los dos primeros años, y que la gestión de Cambiemos seguirá 'ganando' eventualmente en las elecciones.

El funcionario expresó que la gestión de Cambiemos heredó un déficit similar al de Mauricio Macri, pero durante la administración del titular de la cartera económica, Ernesto Zed mide, (también ministro de Finanzas y presidente del Banco Central en sus anteriores funciones), este deficit se mantuvo intacto durante los dos primeros años. Asimismo, Santiago Caputo también señaló que no se corrigió la raíz de los problemas en la Argentina.

En otra noticia, el ministro de Producción, Santiago Caputo, firmó un acuerdo con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, para cancelar la deuda por la coparticipación acumulada durante el último año, pero este acuerdo omite el pago de las prestaciones que tomó el kirchnerismo durante el gobierno de Alberto Fernández





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