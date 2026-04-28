Ministerio de Capital Humano exige garantías educativas a universidades nacionales en medio de paros docentes

El Gobierno nacional instó a los rectores a presentar planes de contingencia para asegurar el derecho a la educación, mientras los gremios universitarios denuncian incumplimiento de la Ley de Financiamiento. La UBA anunció una nueva marcha federal para el 12 de mayo.

El Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado este martes en el que exigió a los rectores de las universidades nacionales que informen las medidas que implementarán para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes, a quienes calificó como 'víctimas de los paros impulsados por los gremios'.

La cartera, dirigida por Sandra Pettovello, expresó su 'extrema preocupación' por la suspensión total de actividades académicas en diversas universidades del país, en el marco de reclamos por mayor financiamiento y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada el año pasado. Entre los requisitos solicitados a los rectores, se encuentran la presentación de un 'plan de contingencia', garantías de acceso para docentes no adherentes a las medidas de fuerza y modalidades alternativas para recuperar las clases perdidas.

El Gobierno nacional subrayó que el apoyo financiero exige como condición indispensable la operatividad del sistema educativo y la protección del derecho a enseñar y aprender, calificando la situación de 'especial gravedad'. Horas después, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, respondió con ironía al comunicado, destacando que por primera vez el Ministerio reconocía que en Argentina no se garantiza el derecho a la educación.

Yacobitti atribuyó los problemas universitarios al incumplimiento de la Ley de Financiamiento por parte del Gobierno y criticó la falta de un plan educativo claro, acusando al oficialismo de desfinanciar y desarticular el sistema.

'La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere financiamiento estatal, como establece la normativa vigente', afirmó, anunciando la cuarta marcha federal universitaria el 12 de mayo para reclamar el cumplimiento de dicha ley. Por su parte, Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Pettovello, respondió a las críticas señalando que la burocracia política universitaria busca derrocar al gobierno.

'Nunca dejaremos de defender a los alumnos de la casta política que se apropió de las universidades que pagamos todos', declaró, intensificando el conflicto entre el Ejecutivo y el sector educativo





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