Miniso desembarca en Argentina con una inversión de u$s 50 millones y un plan de expansión ambicioso

La cadena asiática Miniso, conocida por su diseño atractivo y precios accesibles, ha abierto su primera tienda en Buenos Aires, generando gran expectativa entre los consumidores argentinos. La marca planea invertir u$s 50 millones y abrir 100 locales en los próximos 5 años, creando entre 800 y 1000 empleos directos.

La llegada de Miniso a Argentina marca un hito en el panorama del retail, introduciendo un modelo de negocio que ha conquistado a consumidores en 112 países.

Esta cadena, originaria de Asia, ha logrado un éxito global gracias a una fórmula simple pero efectiva: ofrecer productos de diseño atractivo y calidad aceptable a precios accesibles, creando una estética aspiracional que atrae a un amplio espectro de compradores. La apertura de su primera tienda en la calle Florida, Buenos Aires, generó una verdadera sensación, con largas colas que se extendieron por siete cuadras, demostrando el fervor de los 'Miniso Lovers' por obtener los codiciados Golden Tickets.

Esta primera incursión en el mercado argentino representa una inversión inicial de 50 millones de dólares y un ambicioso plan de expansión que contempla la apertura de 100 locales en los próximos cinco años, generando entre 800 y 1000 empleos directos. La estrategia de Miniso no se limita a la cantidad de tiendas; también se enfoca en la calidad de la experiencia de compra.

La próxima apertura en el DOT, un local de 600 metros cuadrados, será la tienda insignia de la marca en el país, ofreciendo un espacio de gran escala con zonas temáticas y más de 5000 productos diferentes, con un diseño inspirado en las últimas tendencias de la marca y siendo el primero de su tipo en América. La historia de Miniso se remonta a 2013, cuando el empresario chino Ye Guofu, con experiencia en cadenas de tiendas de bajo costo, se asoció con el diseñador japonés Miyake Junya para crear una marca que ofreciera productos de uso cotidiano con un diseño cuidado y una estética inspirada en la simplicidad japonesa, pero a precios accesibles para el gran público.

Desde sus inicios, Miniso se distinguió por sus tiendas ordenadas y minimalistas, con una fuerte impronta visual y una rotación constante de productos que invitaban a los clientes a explorar y descubrir nuevas ofertas. La ubicación estratégica de la primera tienda, cerca de la fábrica, permitió a Miniso integrar diseño, producción y venta en un circuito eficiente.

La marca adoptó deliberadamente una estética 'japonesa' minimalista, aprovechando la percepción global de calidad y diseño asociada a Japón, aunque su origen es chino. Esta decisión estratégica resultó fundamental para su rápida expansión, que comenzó en 2015 con la apertura de su primera tienda internacional en Singapur y se extendió rápidamente a más de 7000 locales en todo el mundo.

El crecimiento vertiginoso de Miniso superó las expectativas iniciales de su fundador, quien inicialmente esperaba ventas anuales de apenas 2 o 3 mil millones de yuanes. El catálogo de Miniso es diverso y abarca una amplia gama de productos, desde artículos para el hogar y tecnología hasta cosméticos, papelería y juguetes.

Sin embargo, su verdadero diferenciador reside en la curaduría y el diseño, transformando objetos cotidianos en pequeños objetos de deseo. La marca ha sabido aprovechar el poder de las alianzas estratégicas con licencias globales como Disney, Marvel y Sanrio, lo que aumenta su atractivo, especialmente entre los consumidores más jóvenes.

En poco más de una década, Miniso se ha consolidado como uno de los casos de éxito más destacados del retail contemporáneo, combinando la lógica del 'fast fashion' con el universo de los productos de consumo diario, alcanzando ventas globales de 2450 millones de dólares. Su llegada a Argentina se apoya en un socio local y en un plan de expansión progresivo, con aperturas en puntos estratégicos de alto tránsito.

En un contexto económico desafiante, donde el poder adquisitivo de los consumidores está bajo presión, Miniso ofrece una propuesta de valor atractiva: productos accesibles con una estética cuidada y una experiencia de compra que se percibe como 'premium' sin serlo, respondiendo a la creciente demanda de opciones que combinen precio y calidad





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