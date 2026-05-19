Miniso: Cómo será el local y los regalos y premios que recibirán los primeros en acercarse a la tienda

La Adelanta, una franquicia de juguetería y juguetería de mascotas, desembarca en Argentina con un local de 360 metros cuadrados cubiertos y más de 5.500 ítems. Los planes de expansión incluyen nuevas aperturas en Unicenter, Plaza Oeste y Palmas del Pilar durante los próximos meses.

La Adelanta: Cómo será el local y los regalos y premios que recibirán los primeros en acercarse a la tienda. Miniso ofrece desde peluches, cosméticos, juguetes, mochilas, herramientas, toallas, todo para las mascotas, perfumes, librería, de todo y ade Disney, Hello Kitty, Snoopy, Lilo & Stitch, BT21 Colection, Ositos cariñosos, One Piece, Chicas Superpoderosas, Barbie, Sanrio, Marvel, Pokémon, Harry Potter y hasta Star Wars.

Cuenta con más de 360 metros cuadrados cubiertos, más de 5.500 ítems y un stock inicial superior a los 67.000 productos. Desembarcó en Argentina a través de un distribuidor que tiene sede en México y ya abrió locales en Colombia, México, Chile, Portugal y España. prevé nuevas aperturas en Unicenter, Plaza Oeste y Palmas del Pilar durante los próximos meses.

La tienda online todavía no fue lanzada en Argentina, así que para descubrir todo lo que tiene Miniso hay que visitar sus locales. Lo más buscado por las fanáticas y fanáticos son las de personajes como Lilo & Stitch, Winnie Pooh, Fluffy Cat, entre otros, que se venden a 29.900 pesos. Los pingüinos Pen Pen son la mascota de Miniso y se consiguen a $49.900 el grande y el chico a $17.900.

Los peluches grandes se consiguen desde $25.000, El pollito Happing Chick a $7.900, un cubo mágico de diseño a 12.900 pesos. Cuando abrió el primer local de Miniso en Argentina, sus fans se enloquecieron e hicieron más de 5 cuadras de fila; tachos de escritorio de Hello Kitty a $10.000; cepillos de ducha de mango a $7.900; toalla para el cabello con orejitas a $12.900; guantes esponja de baño a $3.900; esponjas de baño para espalda a $7.900, de todo





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