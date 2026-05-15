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"Minecraft Experience: Moonlight Trail" en Ciudad Universitaria para mayo y junio

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"Minecraft Experience: Moonlight Trail" en Ciudad Universitaria para mayo y junio
Experiencia InmersivaMinecraft ExperienceMoonlight Trail
📆5/15/2026 3:57 PM
📰todonoticias
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La experiencia inmersiva, "Minecraft Experience: Moonlight Trail", llegó a Ciudad Universitaria para presentarse en formato al aire libre. Durante este mes y junio, podrán vivir una aventura inmersiva basada en el juego "Minecraft" en la que podrán experimentar diferentes etapas, tomar parte en una cascada con pantalla táctil y proyector, vivir una "tormenta" con efectos especiales y ser víctimas de unacueva de creepers. La aventura finalizará en la aldea, donde podrán descansar a la luz de las fogatas.

Este jueves 14 de mayo se realizó la presentación ante la prensa y otros profesionales que vinieron desde diferentes partes del mundo para vivir una experiencia inmersiva en el juego " Minecraft Experience : Moonlight Trail " en Ciudad Universitaria .

Durante el mes de mayo y junio, podrán disfrutar de esta aventura que incluye una cascada con pantalla táctil y proyector, una "tormenta" con efectos especiales y una cueva con creepers. La aventura culminará en la aldea, donde podrán descansar a la luz de las fogatas

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