Mina Feliciángeli renuncia a V-Media por crisis de Ueno Bank

Mina Feliciángeli dejó V-Media tras declarar ser afectada por la crisis de Ueno Bank y la intervención del Banco Central de Paraguay, denunciando falta de lealtad.

La periodista paraguaya Mina Feliciángeli anunció oficialmente su renuncia al grupo de medios V-Media durante una transmisión en vivo de su programa. Este anuncio se produjo en un momento crítico, vinculando directamente su salida profesional con la profunda crisis financiera que afecta a Ueno Bank. La conductora explicó que no podía separar su ética periodística de la situación que vive la nación, declarando que la intervención de la entidad bancaria afectaba tanto a la economía del país como a su propia vida personal.

Intervención bancaria y impacto en clientes

La decisión de Mina Feliciángeli ocurre en medio de un procedimiento de resolución iniciado por el Banco Central de Paraguay. Esta autoridad supervisora determinó que Ueno Bank presentaba un deterioro significativo en sus capacidades operativas y financieras. Como consecuencia de esta medida, millones de clientes se encuentran temporalmente sin acceso a sus depósitos y ahorros. Esta interrupción en la liquidez ha generado una gran incertidumbre social y económica en el país.

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Entre los millones de personas afectadas por estas restricciones financieras se encuentra la propia Mina Feliciángeli. Durante la transmisión, la periodista confirmó que ella también es una víctima directa de la crisis. Expresó su esperanza en que el Banco Central de Paraguay actúe con responsabilidad para restituir los fondos. Reconoció públicamente que su situación personal es incompatible con su permanencia en una empresa ligada a los responsables de la crisis.

Denuncia contra Miguel Vázquez y V-Media

Mina Feliciángeli dirigió sus críticas directamente hacia Miguel Vázquez, el empresario propietario tanto de V-Media como de Ueno Bank. En su discurso, la periodista calificó las acciones de los propietarios como desleales y destructivas para la sociedad paraguaya. Argumentó que no era ético ni posible continuar trabajando en una organización cuya dirección había ocasionado daños masivos a la población y al Estado.

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La conductora expresó su imposibilidad moral de permanecer en el grupo empresarial mientras su dueño causaba perjuicios. Señaló que no podía permanecer en silencio ni fingir ignorancia ante una barbaridad que afectaba a tantos paraguayos. Leyó un comunicado oficial donde fundamentaba su renuncia, destacando que la conducta de la propiedad violaba los principios de responsabilidad social. Agregó que le resultaba incompatible seguir ejerciendo su función periodística bajo esas circunstancias.

Despedida emocional y repercusiones sociales

El momento de la despedida fue marcado por una fuerte carga emocional, con la periodista visiblemente conmovida y llorando mientras hablaba. Feliciángeli agradeció a sus compañeros de trabajo y a la audiencia por el apoyo recibido durante su trayectoria. Pidió a las autoridades que consideren con especial cuidado a las personas que dependen de esos ahorros para gastos cotidianos y sostén familiar. Esta apelación humanitaria resonó profundamente en la ciudadanía.

La reacción inmediata en medios de comunicación y redes sociales fue amplia y divisiva. Las declaraciones de Mina Feliciángeli se volvieron virales, multiplicando las discusiones sobre la responsabilidad corporativa y la ética en el periodismo. Su salida de V-Media marca un hito en la percepción pública de la crisis bancaria. La comunidad espera ahora el desenlace del proceso de resolución para ver cómo se restituye la estabilidad financiera.