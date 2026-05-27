Milo J íntimo: el Oro de los Gardel y su emoción de vivir el folklore como un ascenso de Morón

El joven músico de Morón, Milo J, reflexiona sobre su noche triunfal en los Premios Gardel, donde ganó múltiples estatuillas, incluyendo el Oro. En una entrevista íntima, comparte cómo la música lo salvó de la infelicidad, la importancia de su familia y amigos, y el orgullo de sus raíces. Con apenas 20 años, se convierte en un referente para los jóvenes.

En los camarines del Teatro Coliseo, con todas sus estatuillas en el regazo, Milo J se mostró feliz y tímido, rodeado de su familia y amigos.

El joven músico de Morón, que el próximo 25 de octubre cumplirá 20 años, aún no podía procesar del todo lo vivido en la ceremonia de los Premios Gardel, donde se llevó 13 premios, incluyendo el tan codiciado Oro.

'Lo que más disfruté de esta noche es haber podido vivirlo con mi familia. En los recesos iba, los saludaba. Vivirlo con ellos fue hermoso', confesó Camilo Joaquín Villarruel, nombre real del artista. Milo J habló también de sus amigos, que están a centímetros de él y son parte fundamental de su contención.

'Ellos también son parte de mi equipo de laburo. Mis dos amigos de toda la vida, uno es mi. Los dos son parte de esto, de los 12, 13 premios que gané. Es un orgullo para mí.

Es como estar en casa todo el tiempo', dijo con emoción. La incertidumbre sobre la cantidad exacta de premios reflejaba la magnitud de su éxito: 13 estatuillas, una de ellas compartida con Mex Urtizberea y todo el colectivo de ¡FA! , proyecto que anticipó su disco folklórico. Cuando se le preguntó si era consciente de todo lo que logró su música, respondió: 'Creo que nunca termino de ser consciente, la verdad, pero eso es lindo.

Me sigo sorprendiendo con lo que me pasa. Más allá de las cámaras y todo eso, es lindo. Yo fui el personaje secundario de mi propia vida toda la vida, y ahora ser seleccionado de esta manera es una locura. Nunca hay que dejar de sorprenderse y de ser consciente de todo'.

Y agregó una reflexión profunda: 'Me salvó de no ser feliz. Una de las peores cosas que te pueden pasar en vida y a eso me refiero cuando digo eso. Yo encuentro tranquilidad, encuentro confort, encuentro breves momentos de felicidad como estos y la música me salvó de no vivirlos'. Durante la alfombra roja, muchos artistas lo señalaron como su candidato al Oro, y Milo J valoró ese apoyo: 'Cien por ciento, vale triple, cuádruple, quíntuple.

Hay gente que respeto muchísimo, por no decir todos, a todos los respeto muchísimo, tanto a los del palo del folklore como a los del pop, el RKT, todos. Yo siento que esto también tiene valor porque los demás artistas están de acuerdo'. Como joven referente para miles de seguidores, les dedicó un mensaje: 'Que no vean el éxito solamente como lo material, que se sientan satisfechos con lo que hagan. Es un viaje de ida'.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando el público le gritó 'lo lograste', una frase que tiene un significado especial.

'Es un sample que está en una parte muy corta de una canción. Y representa para mis padres y para mí, en el momento en que lo hice, todo lo que se sufre para llegar a este momento. Es muy emocionante porque me hace recordar todo lo que viví'. Sobre el folklore, recordó una cita de Maggie Cullen: 'Vos lo escuchás y estás siempre en tu casa, no importa dónde estés'.

Y explicó que el folklore lo hace sentir cómodo, conectado con sus raíces.

'Si, porque no vengo de un lugar donde estamos llenos de oportunidades, llenos de herramientas, llenos de comida y llenos de plata. Y llegar a estos lugares viniendo de Morón Sur, no es tan fácil como algunos piensan. Muchos piensan que porque hacemos temas tristes, sentidos, tranquis, somos igual a los de clase media, media alta. Soy del barrio San José de Morón, como todos mis amigos que están acá.

Con algunos comparto cuadra. Sabemos bien todo lo que sufrimos, todo lo que se sufre para llegar hasta acá'. Milo J recordó su primera gala de los Gardel, apenas dos años atrás, cuando ganó el premio a Artista Revelación.

'Lo sentí como si Morón ascendiese a primera', dijo, haciendo alusión a su querido club de fútbol, el Gallo. Al final de la charla, pidió que le alcanzaran un bolso y mostró el escudo de Morón en la parte delantera. Un cierre perfecto para una noche inolvidable





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