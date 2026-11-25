Atlético Nacional visitará a Millonarios el sábado en los cuartos de final del Torneo Clausura. El equipo bogotano acumula 32 partidos sin revertir ventaja adversa.

Millonarios viajará este sábado a Córdoba para enfrentar a Atlético Nacional en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura. El encuentro deportivo adquiere un significado estadístico crucial para el equipo bogotano, conocido como 'La Gloria', que lleva 749 días sin lograr revertir un resultado adverso. Esta racha negativa, que alcanzará al menos 751 días al momento del pitido inicial, define una de las narrativas centrales del fútbol colombiano actual.

Racha negativa de 749 días sin victorias tras ir abajo

La última vez que Millonarios logró dar vuelta un partido fue precisamente ante Atlético Nacional, un hecho que ocurrió hace más de dos años. Desde aquella victoria histórica, el conjunto de Jorge Luis Pinto ha comenzado perdiendo en 32 oportunidades distintas y no ha podido imponerse en ninguna de ellas. La dificultad para recuperarse tras recibir el primer gol se ha convertido en una constante que ha marcado varios de sus compromisos más importantes en las últimas temporadas.

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Los números se han agravado significativamente durante el presente año. De los 32 partidos que integran esta secuencia negativa, 16 ocurrieron exclusivamente en el primer semestre del calendario deportivo. En estos encuentros, el equipo millonario registró 13 derrotas y apenas tres empates después de haber comenzado por debajo en el marcador. Esta tendencia demuestra una crisis estructural en la capacidad de reacción del plantel bajo presión.

Protagonistas de la última remontada ya no están en el club

La renovación del plantel y los cambios en la conducción técnica no lograron quebrar esta estadística recurrente. A más de dos años de aquella remontada, el paso del tiempo también se refleja en los nombres propios de la escuadra. La mayoría de los jugadores que formaron parte de aquella victoria no siguen formando parte de la institución, lo que subraya que la racha sobrevivió a distintas etapas deportivas.

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El último gol que selló aquella histórica remontada contra Atlético Nacional fue marcado a poco menos de diez minutos del final. Ese tanto, que igualó el marcador en la última instancia del juego, se convirtió en el último símbolo de una capacidad que el equipo ha perdido. Desde entonces, Millonarios volvió a encontrarse en numerosas ocasiones por debajo en el marcador, pero nunca pudo repetir una historia similar con resultados positivos.

Impacto directo en la clasificación al Torneo Clausura

El partido de este sábado en el Estadio Atanasio Girardot no es un ejercicio académico, sino una instancia decisiva del campeonato. Atlético Nacional buscará este sábado algo más que una clasificación; intentará poner fin a una estadística que se ha convertido en un dato recurrente cada vez que comienza perdiendo un partido bajo la dirección de Jorge Luis Pinto. La presión sobre el cuerpo técnico y los jugadores es palpable, dado que cualquier derrota por diferencia de goles o marcador directo podría significar la eliminación prematura.

La dinámica del duelo presentará un desafío psicológico y táctico único. Atlético Nacional es el último equipo ante el que Millonarios pudo remontar un resultado adverso. Ahora, será el rival frente al cual intentará dejar atrás una marca que se prolonga desde hace 749 días. La capacidad de evitar comenzar en desventaja es primordial, pero si esto ocurre, el equipo deberá encontrar por primera vez en más de dos años la resiliencia necesaria para revertir una historia que hasta ahora siempre terminó pendiente.

Los analistas y la prensa deportiva han destacado que esta racha no ha sido quebrada ni por las últimas temporadas ni por los cambios de estrategia. Cada vez que recibió el primer golpe de un rival, la reacción no alcanzó para transformar la desventaja en triunfo. Este sábado, la estadística tiene el potencial de actualizarse nuevamente, lo que podría tener implicaciones profundas en la moral del equipo y en sus proyecciones futuras en el torneo local.