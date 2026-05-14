Milett Figueroa confirma infidelidad de Marcelo Tinelli y se declara "fiel"

La modelo y ex participante de Bailando por un Sueño, Milett Figueroa, habló por primera vez sobre el final de su relación con Marcelo Tinelli en el ciclo peruano Amor y fuego. Durante la entrevista, la blonda dejó en claro que Marcelo Tinelli habría sido infiel con Rossana Almeyda, pero evitó confirmarlo de manera explícita. Además, Milett se declaró "fiel" y rechazó la deslealtad.

Milett Figueroa habló por primera vez sobre el final de su relación con Marcelo Tinelli en el ciclo peruano Amor y fuego (Willax). Sus declaraciones generaron tanta repercusión que fueron replicadas desde el ciclo A la tarde (América TV).

Durante la entrevista, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre le consultaron a la modelo por el nuevo romance del conductor con Rossana Almeyda y ella fue tajante: "Todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida como le parezca. Obviamente le deseo toda la felicidad del mundo. Si no comete los mismos errores que cometió conmigo, va a poder ser feliz".

Luego, la ex "Bailando" profundizó sobre los motivos de la ruptura y dejó en claro que la decisión no fue sencilla.

"Terminé la relación estando muy enamorada porque nuestros valores no se alinean y no era sano para mí", expresó. Pero la entrevista subió aún más de tono cuando González le preguntó de forma directa si Marcelo le había sido infiel con Almeyda. Aunque evitó confirmarlo de manera explícita, Milett tampoco lo desmintió.

"Yo te puedo hablar de mí, fui fiel. Lo que hagan otras personas, lo responderán ellos", respondió firme. Para cerrar, la blonda dejó una frase contundente que terminó de encender la polémica: "Quiero dejar en claro que no me gustan las mentiras ni las traiciones. La deslealtad no va conmigo para nada", sentenció





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Milett Figueroa Marcelo Tinelli Infidelidad Deslealtad Fiel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Casa de los 'primos' en Figueroa: once hermanos týran a su familia en condiciones inhumanasA police operation in a rural area of Figueroa led to the discovery of a horror that had been hidden behind the walls of a house known to neighbors as 'the house of the cousins.' Nine siblings survived in inhumane conditions, subjected to physical abuse, sexual abuse, hunger, and exploitation by their own family.

Read more »

El Senado avaló 15 pliegos que envió el Gobierno para cubrir cargos claves en la JusticiaLa Comisión de Acuerdos avanza con el debate de los nombres enviados por el Ejecutivo, entre los que aparecen el secretario de Ariel Lijo y la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi.

Read more »

¿Se viene el regreso? El posteo de Marcelo Tinelli junto a Ángel de Brito que encendió las redesEl conductor subió una foto con un contundente mensaje que no tardó en generar una gran repercusión entre sus seguidores.

Read more »

Milett Figueroa habla de su separación de Marcelo Tinelli y su nueva relación en PerúLa modelo peruana Milett Figueroa, en una entrevista exclusiva para A la tarde, habló de su separación de Marcelo Tinelli y su nuevo vínculo sentimental con Rossana Almeyda. Además, abordó las diferencias de valores y la integridad de valores en la relación que la llevó al final.

Read more »