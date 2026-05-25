Miles de hinchas del "Pirata" celebran Torneo Apertura en Córdoba

Miles de hinchas del "Pirata" inundaron las calles de Córdoba para celebrar el Torneo Apertura, primer título de la historia del club. Las autoridades organizaron una caravana oficial para que el plantel pueda exhibir el trofeo frente a su gente.

Miles de hinchas del "Pirata" inundaron las calles de Córdoba para celebrar Torneo Apertura , primer título de la historia del club. Las calles de Córdoba están viviendo una jornada inolvidable.

Tras la agónica y consagratoria definición en el Estadio Mario Alberto Kempes ante Las banderas celestes, las bengalas y los bocinazos transformaron por completo el paisaje cordobés en lo que ya se califica como el día más importante para el deporte de la provincia. Para canalizar la inmensa alegría popular, las autoridades del club de Barrio Alberdi organizaron una caravana oficial para que el plantel pueda exhibir el trofeo del Torneo Apertura 2026 frente a su gente.

A través de sus redes sociales oficiales, el club anunció el operativo de festejo para ordenar la marea celeste que espera en las calles.

"El plantel de #Belgrano partirá en un colectivo descapotable desde el Kempes, para encontrarse con su gente en un recorrido hacia el centro de la ciudad





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