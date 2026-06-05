Miles de fanáticos se acercan a la casa del Indio Solari para despedirlo en una vigilia histórica

Tras el fallecimiento de Carlos Indio Solari, líder de Los Redonditos de Ricota, una multitud de seguidores comienza una vigilia frente a su residencia en Parque Leloir, con la Policía Bonaerense custodiando el lugar para garantizar el orden.

El fallecimiento de Carlos "Indio" Solari, legendario líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, conmocionó al país este viernes, concentrando la atención pública y el dolor de sus seguidores en las inmediaciones de su residencia habitual, ubicada en la zona oeste del conurbano bonaerense.

Ante el arribo de los primeros fanáticos, efectivos de la Policía Bonaerense se trasladaron hasta la vivienda de Parque Leloir. La medida fue dispuesta por directivas de la UFI 2 de Ituzaingó, fiscalía que interviene en el caso y que, según trascendió, catalogó la causa como custodia sin incidentes.

Las autoridades judiciales y policiales explicaron que la presencia de los patrulleros en el lugar busca ordenar la zona de cara a la previsible e inminente llegada de miles de fanáticos que se movilizarán para darle el último adiós a su máximo ídolo. Mientras el operativo policial se ponía en marcha, las cámaras de la televisión apostadas en el lugar registraron los primeros y conmovedores gestos de la liturgia ricotera.

Durante la cobertura en vivo de uno de los canales de noticias, se pudo ver el momento exacto en que un fanático se acercó en absoluto silencio hasta la residencia para depositar una rosa en las afueras de la propiedad. La imagen sintetizó el inicio de lo que se prevé como una histórica e interminable vigilia de "los mismos de siempre", quienes comienzan a acercarse al refugio del Indio para transformar el dolor en un tributo de amor y respeto eterno.

Este momento de profunda tristeza colectiva se mezcla con el reconocimiento a una figura que marcó a fuego la cultura rock argentina, cuyas letras y filosofía de vida trascendieron la música para convertirse en un fenómeno social. La partida del Indio Solari no solo deja un vacío en el ámbito artístico, sino que también evoca la memoria de una etapa difícil de la historia del país, donde sus canciones se convirtieron en banderas de resistencia y identidad para generaciones enteras.

Los seguidores, que ya empiezan a congregarse, recuerdan anécdotas de conciertos épicos, de mensajes cifrados en sus canciones y de una conexión casi mística con el artista. En las redes sociales y en las calles, el homenaje espontáneo se multiplica: murales, cartas, ofrendas y el inconfundible símbolo de la rosa roja, que ya se ha instalado como el emblema de esta despedida.

El operativo de seguridad, diseñado para garantizar el orden y la integridad de los asistentes, también contempla la posibilidad de que la vigilia se prolongue por varios días, similar a lo ocurrido en otros momentos emblemáticos de la historia popular argentina. La tranquilidad del barrio de Parque Leloir se ha visto alterada por el flujo constante de personas que, en silencio o con cánticos, rinden honor al creador de temas como "Ji Ji Ji", "Un poco de amor francés" y "Vivir solo cuesta vida".

Esta última frase, que resume la filosofía del Indio, resonó con especial fuerza en las primeras horas del duelo. A pesar de la tristeza, el ambiente que se vive en las inmediaciones no es de desesperanza, sino de comunión; un celebrate la vida y la obra de un hombre que supo independizarse de los moldes y vivir según sus propias reglas.

La justicia, por su parte, ha tomado intervención para supervisar el contexto y evitar eventuales altercados, aunque hasta el momento todo transcurre con un clima de paz y recogimiento. En definitiva, la muerte de Carlos Solari ha desatado una ola de emotividad que trasciende lo musical para adentrarse en lo más profundo de la identidad nacional, reafirmando el lugar icónico que ocupa en el imaginario colectivo de Argentina





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