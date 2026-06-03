Milei y su malinterpretación de Monsters Inc: una metáfora fallida

El presidente Javier Milei utilizó la película infantil para criticar al kirchnerismo, pero su lectura fue errónea. Un análisis detallado de la trama revela que la historia defiende lo opuesto.

El presidente Javier Milei volvió a ser tendencia en redes sociales y el arco político tras brindar un discurso ante un auditorio colmado de empresarios, y dejar casi al descubierto que no entendió una película infantil de Disney que usó para intentar criticar al kirchnerismo.

Con la intención de apelar a un tono humorístico y punzante, el mandatario recurrió a una analogía basada en la célebre película de Disney-Pixar, Monsters Inc., para apuntar contra la oposición. Sin embargo, su interpretación del film infantil desató rápidas críticas por haber invertido por completo la verdadera trama y el mensaje de la historia.

Durante su alocución, Milei buscó reflotar la polarización con la principal fuerza de la oposición y aseguró que las estrategias discursivas del colectivismo ya no logran infundir temor en la sociedad argentina. Al calificar a la película animada como fabulosa, el jefe de Estado intentó trazar un paralelismo entre los personajes de la ficción y la realidad política nacional, asignándole al pueblo el rol de la niña protagonista, Boo.

Según su explicación: la trama muestra a un monstruo que quiere asustar a una nenita y la nenita lo mira y se le brota la risa. Es decir, el día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas, este país va a ser definitivamente libre y va a ser grande nuevamente. Envalentonado con su propia comparación, Milei remató de cara a los próximos meses de disputa discursiva.

El error de concepto de Javier Milei en el clásico de Disney es notable. A pesar de la vehemencia del mandatario, su descripción de la película de 2001 dejó en evidencia un análisis lineal que llamó la atención de los usuarios y críticos de cine, dado que la trama de Monsters Inc. plantea un escenario radicalmente opuesto al expuesto en el discurso.

En el film, los monstruos protagonistas (James P. Sullivan y Mike Wazowski) no encarnan a los villanos de la historia, sino que son trabajadores inmersos en un sistema corporativo que les exige asustar niños porque les han hecho creer que los humanos son seres peligrosos y tóxicos. El quiebre fundamental de la película ocurre precisamente cuando descubren que la risa de los niños es una fuente de energía muchísimo más poderosa, limpia y eficiente que el miedo, lo que lleva a la empresa a transformar por completo su matriz productiva hacia el humor.

De este modo, la metáfora presidencial quedó desdibujada, ya que en la obra original el verdadero enemigo es el monopolio que busca perpetuar el miedo para mantener el control económico, mientras que los monstruos terminan siendo los héroes que adoptan la alegría como motor de cambio. La ironía no pasó desapercibida para muchos analistas políticos y cinéfilos, quienes señalaron que Milei, al intentar caricaturizar a sus oponentes, terminó utilizando una historia que defiende precisamente lo contrario: el poder de la cooperación y la transformación social a través de la empatía y la risa, no del miedo.

La película es una crítica al capitalismo corporativo y a la manipulación del miedo como herramienta de control, algo que contrasta fuertemente con la retórica liberal del presidente. Este episodio se suma a una serie de polémicas en las que Milei ha sido acusado de simplificar en exceso conceptos complejos para adaptarlos a su narrativa política. En el contexto actual, donde la polarización es moneda corriente, este tipo de errores puede minar la credibilidad del discurso oficial.

Mientras tanto, en las redes se multiplicaron los memes y las comparaciones, dejando claro que, al menos en esta ocasión, la ficción superó a la realidad política. El gobierno, por su parte, intentó minimizar el incidente, pero el daño ya estaba hecho: una nueva muestra de que las metáforas mal utilizadas pueden volverse en contra de quien las emplea.

En definitiva, la anécdota de Milei con Monsters Inc. no solo revela una lectura superficial de una obra culturalmente significativa, sino que también refleja los riesgos de tomar ejemplos sin un análisis profundo. En un país donde las narrativas políticas son claves, este tipo de deslices pueden tener consecuencias imprevistas, tanto en la opinión pública como en el debate legislativo que se aproxima.

Queda por ver si el presidente aprenderá la lección o si, como en la película, el miedo seguirá siendo el combustible de su discurso





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