Milei y Schiaretti: Cruce de Acusaciones en Córdoba por Política Fiscal y Electoral

El presidente Javier Milei y el exgobernador Juan Schiaretti protagonizaron un tenso cruce de acusaciones en Córdoba, centrado en las políticas fiscales y el lanzamiento de la campaña electoral. Milei criticó las propuestas de Schiaretti, mientras que este último respondió acusando al presidente de mentir y defendiendo su propia propuesta.

Este viernes, el presidente Javier Milei regresó a Córdoba para participar en el evento del 125 aniversario de la Bolsa de Comercio de la capital provincial. Allí, en un acto significativo, realizó el lanzamiento formal de la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA), marcando un hito en su agenda política y consolidando su presencia en el territorio cordobés.

Durante su discurso ante un grupo de empresarios de la región, el mandatario desplegó una crítica severa hacia las propuestas del exgobernador Juan Schiaretti, quien lidera la lista de diputados nacionales por el frente Provincias Unidas para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Milei, recibido con elogios por sus anfitriones, argumentó que las propuestas de Schiaretti implicarían un aumento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta el 42% y un significativo déficit fiscal, lo que, según el presidente, tendría un impacto negativo en la economía y afectaría directamente el bolsillo de los ciudadanos argentinos. Esta crítica marca un nuevo punto de fricción en el escenario político, en un contexto de creciente polarización y debate sobre las políticas económicas y fiscales del país.\La respuesta de Juan Schiaretti no se hizo esperar. Poco después de las declaraciones de Milei, el exgobernador utilizó las redes sociales para responder a las acusaciones. Schiaretti acusó a Milei de mentir descaradamente con respecto a su propuesta fiscal, desmintiendo categóricamente los datos presentados por el presidente. Schiaretti aclaró que su propuesta se centra en la eliminación de impuestos distorsionadores como Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque, sugiriendo su reemplazo por un IVA provincial, similar al modelo implementado en Brasil. Según Schiaretti, esta medida no implicaría un aumento de la presión tributaria sobre el Producto Interno Bruto (PBI), sino que buscaría dejar de penalizar la producción y evitar que los argentinos exporten impuestos, fomentando así la competitividad. Además, Schiaretti se pronunció sobre la necesidad de eliminar las retenciones a las exportaciones, que, según él, perjudican al sector productivo del interior del país. Argumentó que el Estado nacional ha percibido una suma considerable de recursos provenientes del interior productivo desde 2003, con una importante contribución de Córdoba. En su respuesta, el exgobernador también abordó la problemática de la evasión impositiva, señalando que Argentina presenta los índices más altos de evasión en Latinoamérica y criticando la postura de Milei sobre este tema. Finalmente, Schiaretti defendió la importancia de lograr un equilibrio fiscal sostenible, pero sin comprometer el equilibrio social, destacando el modelo implementado en Córdoba durante más de dos décadas.\En detalle, Schiaretti defendió su propuesta fiscal en cuatro puntos clave. En primer lugar, reiteró su plan de reforma tributaria, que busca eliminar impuestos distorsionadores y reemplazarlos con un IVA provincial. Luego, enfatizó la necesidad de eliminar las retenciones a las exportaciones, destacando el impacto negativo que tienen en el interior productivo. En tercer lugar, Schiaretti abogó por una lucha frontal contra la evasión impositiva, criticando la postura del gobierno actual sobre este tema. Finalmente, subrayó la importancia de alcanzar un equilibrio fiscal que se sostenga en el tiempo sin descuidar el bienestar social, contrastando su propuesta con la política económica de Milei, a la que calificó de inconsistente y perjudicial para los sectores más vulnerables. En definitiva, el intercambio de acusaciones entre Milei y Schiaretti pone de manifiesto las profundas diferencias existentes en sus visiones económicas y políticas, y anticipa un debate intenso en el marco de la campaña electoral, donde la gestión económica y el rumbo fiscal del país serán temas centrales





