Milei y Macri se reencuentran en la cena de la Fundación Libertad tras meses de tensiones

El presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri compartieron un evento político tras casi seis meses sin verse, en medio de tensiones entre el Gobierno y Pro. La reunión tuvo lugar en la cena anual de la Fundación Libertad, donde Milei pronunció el discurso central. Macri anunció que Pro presentará un candidato propio en las próximas elecciones nacionales y respaldó el rumbo del gobierno, aunque advirtió que marcará diferencias cuando lo considere necesario.

El presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri volvieron a coincidir en un evento político este lunes, tras casi seis meses sin verse y luego de tensiones entre el Gobierno y el líder de Pro .

La reunión tuvo lugar durante la cena anual de la Fundación Libertad, donde Milei pronunció el discurso central. Macri llegó al complejo Parque Norte a las 20.58, antes que el jefe de Estado, en un encuentro que congregó a más de mil invitados, incluyendo a gran parte del Gabinete nacional, representantes de La Libertad Avanza y de Pro. El ministro coordinador, Manuel Adorni, ingresó al final del evento, por un costado del salón.

Tras una recepción de casi dos horas, los asistentes subieron al primer piso, donde se implementó un estricto control de seguridad con detectores de armas y revisión de carteras. Macri se dirigió directamente a una de las primeras mesas, donde se encontraba Patricia Bullrich. La apertura del evento estuvo a cargo de Gerardo Bongiovanni, quien recibió aplausos al mencionar a Milei y Macri.

Mientras Bongiovanni anunciaba la subida al escenario de Macri y Álvaro Vargas Llosa, llegó Luis 'Toto' Caputo, el último ministro en arribar y el único que se acercó a saludar a Milei al ingresar. Durante la cena, se proyectó un mensaje grabado de la dirigente venezolana María Corina Machado, quien envió saludos a Macri y Bullrich, a quienes calificó como 'aliados' y 'amigos' de Venezuela.

Entre los asistentes destacaron ministros como Mario Lugones (Salud), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Diego Santilli (Interior), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa) y Federico Sturzenegger (Desregulación). También estuvieron presentes el jefe de la bancada de Pro en Diputados, Cristian Ritondo; los senadores libertarios Bartolomé Abdala, Nadia Márquez y Agustín Monteverde; y la diputada mileísta Juliana Santillán.

Además, se vieron al exjefe de Gabinete Guillermo Francos, al exministro de Interior Lisandro Catalán, al secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt, a los subprocuradores del Tesoro Santiago Castro Videla e Ignacio Stampolija, al titular de YPF Horacio Marín, al embajador de Israel Eyal Sela y a los exministros Germán Garavano y Hernán Lacunza. La última vez que Milei y Macri se vieron fue en octubre pasado, en la residencia de Olivos, durante una cena en la que se anunció el cambio en la Jefatura de Gabinete, con la salida de Guillermo Francos y la designación de Manuel Adorni.

Macri criticó esta decisión horas después, calificándola de 'desacertada' y lamentando la falta de resolución de las disputas internas del Gobierno. Desde entonces, la relación entre ambos se enfrió, a pesar de que habían sido aliados en las elecciones de medio término. La reunión de esta noche se produjo después de que Macri anunciara que Pro presentará un candidato propio en las próximas elecciones nacionales.

Durante una cumbre partidaria en Parque Norte, el expresidente respaldó el rumbo del gobierno de Milei, descartó una oposición frontal y planteó que Pro será 'el próximo paso' para consolidar los cambios impulsados por los libertarios. Sin embargo, advirtió que no permanecerá en silencio y marcará diferencias cuando lo considere necesario. Macri también inició el llamado 'próximo paso tour', una serie de recorridas por el interior del país para reposicionar a Pro de cara a las próximas elecciones.

En las últimas semanas, visitó Chaco y Corrientes, donde se reunió con los gobernadores Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés, respectivamente, junto a otros referentes provinciales. En estas actividades participan Ezequiel Sabor, secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño, y Ezequiel Jarvis, vicepresidente del Ceamse, quienes actúan como armadores territoriales junto a Fernando de Andreis





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