Milei y el Papa León XIV en Palacio Libertad: Discursos sobre fe y economía

El presidente Javier Milei y el papa León XIV pronunciaron discursos clave en el Palacio Libertad, destacando la tradición judeocristiana y la protección de los vulnerables.

En el Palacio Libertad tuvo lugar un acto central de bienvenida oficial que reunió al presidente de Argentina, Javier Milei, y al papa León XIV. La ceremonia contó con la presencia de gran parte del arco político nacional, embajadores y miembros del clero. Ambos mandatarios pronunciaron discursos oficiales que destacaron valores fundamentales para la sociedad argentina.

Palabras de Javier Milei en Palacio Libertad

Javier Milei brindó su discurso oficial en el Palacio Libertad, donde apeló a la unidad, la tradición judeocristiana y los lineamientos económicos de su gobierno. El mandatario expresó un profundo honor por celebrar la visita del Sumo Pontífice en nombre de todos los argentinos. Recibió una cálida bienvenida en nombre de la nación, destacando que hoy comienzan jornadas de gran alegría y reflexión nacional.

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Homenaje a la figura del Papa Francisco

Milei comenzó recordando a nuestro querido Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, sin lugar de dudas el argentino más importante de la historia. Destacó que su partida dejó un vacío enorme en todo nuestro pueblo, tanto para sus fieles como para quienes no pertenecen a la Iglesia. Lo calificó como una figura excepcional, que con su humanidad nos inspiró a todos, independientemente de nuestro credo.

Unidad política y tradición constitucional

El presidente mostró su alegría al ver a todo el arco político presente, demostrando que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias. Resaltó la importancia de la Constitución de 1853 y el sermón del Beato Mamerto Esquiú. Fray Mamerto Esquiú quería que la Constitución fuera un ancla para la nave de la Patria, porque según decía sin ley no hay Patria ni verdadera libertad.

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El rol de la fe y la espiritualidad

Javier Milei detuvo su discurso para hablar del valor de la espiritualidad, que ocupa un lugar central en la vida en comunidad. Señaló que el centro de toda espiritualidad genuina es la fe, la cual enaltece nuestras almas y nos permite conectarnos con algo superior. Explicó que la fe nos permite ver más allá de nuestro presente inmediato, nuestras alegrías, nuestras tragedias, nuestros miedos y nuestras incertidumbres.

Posición del Papa León XIV y próximo pasos

Por su parte, el papa León XIV centró sus palabras en la necesidad de proteger a los más vulnerables y resguardar la democracia. Su objetivo fue garantizar que la economía sirva a las personas en lugar de dominarlas. A continuación, se difundió el texto completo de ambos discursos para que la ciudadanía pueda conocer detalladamente las posiciones oficiales.