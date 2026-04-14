Milei y Caputo liderarán el AmCham Summit 2026: Desarrollo Federal y Atracción de Inversiones en la Agenda

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, serán los principales oradores del AmCham Summit 2026 en Buenos Aires. El evento, bajo el lema 'Una Argentina federal en desarrollo', se enfocará en la competitividad, la inversión y el alineamiento con Estados Unidos. Se discutirán temas clave como la estabilidad macroeconómica, la infraestructura y el futuro del trabajo, con la participación de líderes políticos y empresariales. Además, el evento promoverá la inclusión con servicios de interpretación en lengua de señas y una alianza con ASDRA.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía , Luis Caputo , serán las figuras centrales del AmCham Summit 2026, un evento clave organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. La cita tendrá lugar este martes, comenzando a las 8 de la mañana en el prestigioso Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno ha dado un gran valor a esta cumbre, confirmando la participación del Presidente como orador principal al cierre del evento. Por su parte, el ministro Caputo, tras posponer su viaje a Estados Unidos , abrirá la jornada. Caputo se incorporará a la delegación argentina que participa en la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, actividad que ya se inició este lunes. Este encuentro representa, para el Presidente Milei, un preludio a su tercer viaje oficial a Israel, programado para el viernes 19, donde participará en los actos conmemorativos del 78° Día de la Independencia (Iom Haatzmaut) y desempeñará un papel simbólico al encender una de las antorchas en la ceremonia del Monte Herzl, una visita que finalizará el miércoles 22 de abril.

El Summit se desarrollará bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”, enfocándose en los desafíos que enfrenta el país para mejorar su competitividad y fomentar un ambiente propicio para la inversión. Los debates se concentrarán en sectores estratégicos como la agroindustria, la energía, la minería y la salud, considerando el rol de los gobiernos provinciales y el nacional. Además, este encuentro tradicionalmente sirve como plataforma para reflejar el alineamiento de Argentina con las políticas de Estados Unidos y fortalecer la relación entre el Presidente Milei y su homólogo Donald Trump, por lo que el discurso del embajador norteamericano Peter Lamelas será crucial.

El AmCham Summit 2026, según Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, es el punto de encuentro de los líderes de opinión del país, un espacio para construir una agenda que impulse un crecimiento sostenible. Díaz enfatizó que, en el contexto actual, el desarrollo vuelve a ser la prioridad, y agregó que lograr un desarrollo federal requiere una construcción colectiva que cimente la estabilidad, la previsibilidad y la transparencia en las reglas de juego. Los paneles de discusión abarcarán temas cruciales como la estabilidad macroeconómica, el posicionamiento de Argentina en el escenario global, la infraestructura como motor de productividad y la institucionalidad como base del crecimiento. También se abordarán temas relevantes como el futuro del trabajo, el rol del sindicalismo, el neuroliderazgo y la adaptación de los modelos de negocio.

Entre los oradores destacados del sector público se encuentran el jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti; y los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis) y Leandro Zdero (Chaco). El ámbito legislativo y ejecutivo estará representado por figuras como Patricia Bullrich, Diego Santilli, Eduardo Vischi, Gabriel Bornoroni y Lisandro Nieri, junto a secretarios de diversas áreas como Daniel González (Energía y Minería) y Sergio Iraeta (Agricultura). AmCham Argentina, con más de 700 empresas asociadas que emplean directamente a 420.000 personas, juega un rol significativo en la economía. Estas compañías, que representan 42 sectores económicos, contribuyen con el 24% del PBI nacional, el 39% de la recaudación fiscal y el 45% de las exportaciones totales, según un comunicado oficial.

El sector empresarial estará representado por líderes de importantes empresas como Chevron, Citibank, J.P. Morgan, Pan American Energy, Cargill, 3M, Pfizer y Dow, entre otras. El evento también incluirá un enfoque en la diversidad y la inclusión, con servicios de interpretación en lengua de señas y una alianza con ASDRA para promover la integración laboral





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Amcham Summit Javier Milei Luis Caputo Argentina Desarrollo Federal Inversión Economía Estados Unidos Agroindustria Energía

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Por primera vez desde 2011 vamos por el rumbo correcto', dicen los empresarios de AmChamLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »

Milei habla en AmCham y aborda temas económicos y políticosEl presidente Javier Milei se reunirá con empresarios estadounidenses en AmCham tras reconocer las disparidades en el impacto de su plan económico. Además, se informa sobre la maratón de Nahuel Gallo en apoyo a presos políticos venezolanos y el inminente envío al Congreso de un acuerdo para resolver litigios del default de 2001.

Read more »

Caputo viaja al FMI: los números que lleva para destrabar el desembolso pendienteCon la demora en aprobar la última revisión, el Gobierno ganó un trimestre. Se espera giro por u$s 1000 millones. Guerra, G20 e inversión en la agenda del equipo económico en EE.UU.

Read more »

Crisis del PAMI: Ajuste de Milei y Caputo provoca colapso sanitario, denuncian clínicas y farmaciasClínicas privadas y farmacias alertan sobre una 'tragedia humanitaria' debido al desfinanciamiento del PAMI, atribuyendo la crisis a las políticas de ajuste del gobierno de Milei y Caputo. El traslado masivo de jubilados a hospitales públicos y el retraso en los pagos agrava la situación, poniendo en riesgo la atención médica y la salud de los afiliados.

Read more »

Caputo Anticipa Inflación de Marzo por Encima del 3% y Busca Minimizar ImpactoEl ministro de Economía, Luis Caputo, anticipa un IPC de marzo superior al 3%, atribuyéndolo al impacto del petróleo, y pronostica desinflación y crecimiento desde abril. El gobierno busca mitigar el impacto de la inflación y la situación en Medio Oriente.

Read more »

Caputo enfrenta un martes clave: Amcham, inflación de marzo y viaje al FMIEl ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá un martes cargado con presentaciones en Amcham, la publicación de la inflación de marzo y un viaje a Washington para reunirse con el FMI. Se esperan anuncios clave y negociaciones importantes.

Read more »