El presidente Milei y el ministro Caputo aseguran que no hay recesión técnica en Argentina. El equipo oficialista se prepara para defender su gestión en Corrientes mientras resuelve disputas internas.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo han reafirmado públicamente la ausencia de recesión en la economía argentina, desmintiendo así las especulaciones del mercado y la prensa internacional. Ambos mandatarios se preparan para viajar a la provincia de Corrientes con el objetivo central de presentar y defender los pilares de su programa económico ante la población local, un movimiento estratégico que busca consolidar el apoyo político en una región clave.

Defensa ante críticas sobre la recesión técnica

Luis Caputo, en una entrevista concedida durante la mañana del miércoles al medio A24, declaró explícitamente que la noción de recesión técnica es una definición casi arbitraria que no refleja la profundidad real de los desafíos estructurales del país. El ministro argumentó que comparaciones internacionales, como las realizadas en Estados Unidos, deben tomar en cuenta factores complejos que van más allá de los simples indicadores trimestrales, sugiriendo que el enfoque local es demasiado simplista para medir el estado real de la salud financiera nacional.

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Por su parte, Javier Milei mantuvo una postura inquebrantable, prometiendo morir con las botas puestas en la gestión y asegurando que no escuchará los cantos de sirena de quienes buscan desestabilizar el proceso de ajuste. El presidente ha enfatizado en múltiples ocasiones que el camino hacia la estabilidad requiere paciencia y disciplina, rechazando las expectativas de mejoras inmediatas que a menudo prometen los opositores políticos durante los ciclos electorales.

Tensiones internas y el papel de Patricia Bullrich

La unidad del gabinete se ha visto tensionada por disputas sobre la gestión, el armado de equipos y la ejecución de negociaciones legislativas que llevan tiempo dormidas. En medio de este contexto, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich ha despertado un interés significativo en la prensa internacional, rivalizando incluso en atención mediática con el propio Presidente. Bullrich ha sido claro al indicar que no cree suficiente prometer que todo mejorará en 2028, recordando la urgencia de las próximas elecciones de por medio.

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Milei reaccionó ante las declaraciones de Bullrich afirmando que ella es su socia política y cuestionando cómo podrían echarla, lo que sugiere una alianza política sólida a pesar de las diferencias estratégicas. No obstante, fuentes internas indican que la senadora no está interesada en acompañar a Milei como candidata a vicepresidenta, lo que ha generado debates sobre la composición de las listas oficiales para los comicios futuros y cómo distribuir los espacios de poder dentro del oficialismo.

Agenda legislativa y disputas por las PASO

Mientras tanto, el Congreso nacional estará debatiendo dos de los proyectos más prioritarios para la Casa Rosada, coincidiendo con el viaje del equipo presidencial a Corrientes. La presidenta del bloque de senadores, sin las colectoras que solían caracterizar su figura en momentos de mayor contienda, defendió enérgicamente el proyecto de suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Este debate está programado para el jueves, marcando un punto crucial en la relación entre el Ejecutivo y las cámaras legislativas.

El presidente Milei justificó la necesidad de acortar el ciclo electoral, argumentando que el país vive en un estado de elección constante, lo cual resulta perjudicial para la gobernabilidad y la estabilidad institucional. La senadora afirmó que reducir una de las vueltas electorales, específicamente las PASO, significa menos ruido político y más capacidad de gestión para el gobierno, una postura que busca ser aprobada por el Senado en la sesión prevista.

Conflictos con opositores y agenda judicial

La tensión política también se manifiesta en las relaciones con otros actores del escenario nacional, incluyendo críticas dirigidas a figuras como Martín y Eduardo Lule Menem por la postergación del proyecto de Malvinas en la Cámara de Diputados. Este retraso, que será tratado en sesiones extraordinarias, ha servido como punto de fricción para el oficialismo, que busca acelerar la aprobación de medidas clave antes de que finalice el ciclo anual de sesiones.

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La agenda legislativa de los próximos días es particularmente intensa, con el informe de Diego Santilli en el Senado programado para el día posterior al debate de las PASO, seguido por la designación de jueces el viernes. Además, el jefe de gabinete, Ignacio Devitt, alfil estratégico de Karina Milei, ha estado gestionando las negociaciones con diversos senadores del oficialismo, incluyendo las presiones del senador catamarqueño Flavio Fama, quien inicialmente dudó en firmar el dictamen por la falta de garantías sobre su lugar en las listas de 2027.

El informe de The Economist, que calificó recientemente la aprobación neta personal del Presidente, ha sido tomado como referencia por los analistas políticos para medir el impacto de estas medidas de ajuste en la opinión pública. La administración se enfrenta al desafío de mantener la cohesión interna mientras busca legitimidad externa, un equilibrio delicado que definirá la viabilidad de sus reformas económicas y estructurales a mediano plazo.