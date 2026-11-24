El Presidente Milei viaja a Asunción para reunirse con Pedro Alliana y asegurar la continuidad bilateral tras la crisis por la quiebra del Ueno Bank.

El Presidente Javier Milei ha confirmado su viaje oficial a Paraguay para este martes por la noche, con el objetivo primordial de mantener una reunión estratégica con el nuevo mandatario del país vecino, Pedro Alliana. Este encuentro, programado para desarrollarse el miércoles, busca asegurar la estabilidad y la continuidad de las relaciones bilaterales entre ambas naciones en un momento de intensa incertidumbre política.

Contexto de la crisis institucional en Paraguay

La decisión de enviar al jefe de Estado argentino responde directamente a la naturaleza del cambio presidencial en Asunción, el cual no fue fruto de un proceso electoral convencional, sino consecuencia de una profunda crisis interna. Este trasfondo define la composición del nuevo gabinete y la posible continuidad de funcionarios y equipos técnicos de la gestión anterior, elementos que podrían facilitar o dificultar el desarrollo de los proyectos bilaterales que se encuentran pendientes.

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Agenda y temas de interés compartido

Entre los principales intereses compartidos por Argentina y Paraguay figuran aspectos cruciales como el comercio, la energía, la seguridad fronteriza, la infraestructura y el correcto funcionamiento de las instituciones que regulan la integración regional. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado cuáles de estos asuntos específicos serán abordados de manera directa durante la reunión programada para el jueves, lo que deja abierta la agenda de trabajo.

La sombra de la quiebra del Ueno Bank

Aunque el propósito central de la visita es político, la situación financiera no puede ser ignorada, dado que la entidad bancaria Ueno Bank contaba con cerca de tres millones de clientes y concentraba aproximadamente U$S 850 millones en fondos públicos. La quiebra de esta institución ha generado una crisis que impacta tanto en la estabilidad económica como en la confianza de los ciudadanos, afectando directamente el contexto en el que se establecen las políticas económicas regionales.

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Responsabilidades y figuras clave en el escándalo

Dentro del contexto de la crisis bancaria, se ha destacado la figura de Santiago Peña, quien fue destituido y se encuentra detenido e imputado por presunta lesión de confianza, actuando en calidad de instigador, y por administración en provecho propio. Estas acusaciones han marcado profundamente la política paraguaya y son un factor que Milei debe considerar al dialogar con Pedro Alliana para restaurar la normalidad institucional y económica.

Implicaciones para la integración regional

La visita de Milei a Asunción representa un paso clave para navegar la compleja situación política y financiera que atraviesa la región. Al buscar garantizar la continuidad de las relaciones bilaterales, Argentina busca establecer un canal de comunicación fluido con el nuevo gobierno de Alliana, lo que podría ser determinante para abordar los desafíos comunes y asegurar que los acuerdos previos sigan vigentes a pesar de los cambios en el poder.