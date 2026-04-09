Milei viaja a Israel en plena crisis en Medio Oriente y podría reunirse con Netanyahu y Trump

El presidente argentino Javier Milei visitará Israel en abril, participando en las celebraciones del Día de la Independencia y posiblemente compartiendo escenario con líderes como Benjamín Netanyahu y Donald Trump. El gobierno posterga la decisión sobre el traslado de la embajada y mantiene medidas de seguridad reforzadas.

En medio del conflicto en Medio Oriente , el presidente argentino Javier Milei emprenderá un viaje a Israel, con la posibilidad de compartir escena con figuras de renombre internacional como el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el ex presidente estadounidense Donald Trump .

La visita, programada entre el 19 y el 22 de abril, coincide con las celebraciones del Día de la Independencia de Israel, un evento significativo que destaca la profunda conexión del mandatario argentino con el país asiático. La participación de Milei en la tradicional ceremonia de encendido de antorchas, prevista para el 21 de abril, según informa la Agencia Judía de Noticias (AJN), evidencia el compromiso del presidente con la comunidad judía y su apoyo a Israel. Esta será la tercera vez que Milei visita Tel Aviv como jefe de Estado, reforzando así los lazos bilaterales y su posicionamiento en la región.\El gobierno de Netanyahu ha extendido una invitación a Donald Trump para que participe en las festividades, incluyendo el encendido de antorchas y la entrega del Premio Israel por la paz. Esta iniciativa se produce en un contexto de tensiones persistentes en la región, particularmente debido a los bombardeos en Líbano y las acusaciones cruzadas entre las partes involucradas. A pesar de los anuncios previos, el gobierno argentino ha optado por postergar la decisión sobre el traslado de la embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Fuentes gubernamentales han aclarado que esta definición no se tomará en el corto plazo, a pesar del compromiso expresado por Milei en la Knéset el 11 de junio de 2025 de mudar la embajada a Jerusalén Occidental en 2026. Se argumenta que existen complicaciones políticas, diplomáticas y jurídicas que dificultan esta transición. Paralelamente, el gobierno mantiene activa la alerta de seguridad elevada, implementada a finales de febrero al inicio de la guerra en Medio Oriente. Esta medida de precaución, que rige en todo el territorio argentino, se centra en el refuerzo de la protección de objetivos sensibles, infraestructura crítica y, especialmente, la comunidad judía.\El alineamiento de Argentina con Israel se ha manifestado también a través de acciones diplomáticas y de seguridad concretas dirigidas hacia Irán. El 2 de abril, la Cancillería argentina declaró persona non grata al encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, y le ordenó abandonar el país. Además, el Ejecutivo argentino ha clasificado a la Guardia Revolucionaria iraní como una organización terrorista. En la Casa Rosada, se reconoce que hubo una planificación para acercarse a la ruptura de relaciones con Irán, en un claro gesto de solidaridad con Israel. Sin embargo, el gobierno descarta cualquier participación directa en la guerra. Fuentes oficiales han asegurado que no se ha recibido ninguna solicitud de colaboración militar y que Argentina no posee la capacidad operativa para aportar unidades navales al estrecho de Ormuz. Se enfatiza que el apoyo argentino es fundamentalmente político, limitándose a las posibilidades que permitan las circunstancias





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