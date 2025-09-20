Milei Viaja a EE.UU.: Asamblea de la ONU, Encuentro con Trump y Negociaciones Financieras Clave

El presidente argentino, Javier Milei, se embarca en un viaje a Estados Unidos que incluye la participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, una reunión con Donald Trump y negociaciones financieras cruciales, en medio de críticas internas y expectativas sobre un posible acuerdo con el Tesoro estadounidense.

El presidente argentino, Javier Milei , emprenderá un viaje a Estados Unidos que incluirá una participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y una reunión crucial con el exmandatario estadounidense, Donald Trump . El domingo, Milei partirá hacia Nueva York, donde participará en la Asamblea de las Naciones Unidas y recibirá el premio Global Citizen Award del Atlantic Council, un reconocimiento a las reformas económicas que está implementando en Argentina.

La ceremonia de entrega del premio, a cargo de Bessent, se celebrará en el Ziegfeld Ballroom, cerca de Central Park, con la presencia de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Paralelamente, se ha confirmado una reunión bilateral con Donald Trump para el martes siguiente. Este encuentro, según la Cancillería Argentina, tiene como objetivo 'profundizar los lazos estratégicos' entre ambos países. La administración Milei busca asegurar un acuerdo con Estados Unidos que permita la entrada de dólares al país, con la intención de mantener estable el tipo de cambio, al menos hasta el mes de octubre. \En contraste con estas iniciativas, la expresidenta Cristina Kirchner ha expresado críticas a la gestión económica del gobierno actual, advirtiendo sobre la posibilidad de un default. A través de su cuenta de X, Kirchner cuestionó la política económica de Milei, señalando el gasto de 'más de mil millones de dólares en apenas dos días'. Mientras tanto, la expectativa en el ámbito financiero se centra en la posibilidad de un acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos, que podría materializarse como un swap de monedas. Según un artículo publicado por la periodista Liliana Franco en el portal Ámbito, este acuerdo, similar al que Argentina tiene con China, implicaría el intercambio de divisas para cubrir necesidades financieras. El presidente Milei, en declaraciones al diario La Voz del Interior, confirmó que el gobierno ha estado trabajando en estrategias para cubrir los pagos pendientes del próximo año, que ascienden a 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en julio. El mercado especula que el acuerdo podría ser de, al menos, 10.000 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud de los desafíos financieros que enfrenta Argentina.\Fuentes de la Casa Rosada indican que se están realizando intensas gestiones para concretar una visita de Estado de Milei a Washington, posiblemente a mediados de octubre, antes de las elecciones legislativas. En este contexto, se espera el anuncio de un apoyo financiero por parte del Tesoro estadounidense. El viaje a Nueva York también incluirá una reunión con inversores privados, en un esfuerzo por atraer capital y generar confianza en la economía argentina. Acompañarán al presidente en este viaje el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios clave. El gobierno busca con estas acciones fortalecer su posición en el escenario internacional, atraer inversiones y estabilizar la situación económica interna. Las negociaciones con Estados Unidos y la búsqueda de financiamiento son prioritarias en la agenda del gobierno, en un contexto de alta incertidumbre económica y financiera





