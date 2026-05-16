Milei's Communication Woes Detriment to His Political Capital, Polls Show

The president's communication skills are under scrutiny following an unsuccessful defense of the government's educational policy, leading to deteriorating approval ratings and accusations of blame shifting.

Presupuesto universitario: las encuestas muestran cómo Milei había perdido el debate ya antes de la marcha El nuevo reclamo se dio en medio de una opinión pública totalmente distinta a los anteriores.

El Gobierno mostró que estaría en condiciones de ofrecer un debate más profundo, pero sorprendentemente eligió una estrategia con la que perdió de entrada. Masiva marcha universitaria en todo el país en reclamo de la aplicación de la ley de financiamiento educativo.

(Foto: Juan Pablo Chaves - TN) "Un ingeniero formado en la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) le cuesta al Estado 42 millones de pesos, mientras que un graduado de la UNA (Universidad Nacional de las Artes) cuesta 423 millones de pesos". Dicho así, como al pasar, el secretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, marcó un punto ante los medios de comunicación antes de la: seguramente la UTN gestiona mucho mejor los recursos que recibe del gobierno, si "producir" un ingeniero le cuesta al estado nacional la décima parte que un graduado en artes visuales.

Pero si el funcionario realmente marcó un punto a partir del cual se podría empezar a debatir racionalmente sobre el presupuesto que insume la educación universitaria en la Argentina, fue: el propio gobierno del presidente Javier Milei maniobró en todo momento para volver a quedar en la poco edificante posición simbólica deEn lugar de instalar ese debate en el que Milei probablemente puede encontrar argumentos muy válidos que podría usar a su favor, la nueva marcha universitaria lo terminó a: "El que disfrutó educación privada y ahora está en contra de la educación pública".

¿En el país de Sarmiento y de Julio Argentino Roca dejarse arrinconar en la esquina del destructor de la educación pública?es una prueba de que el gobierno de Milei carece de un asesor de comunicación que pueda ayudar al Presidente a cuidar lo poco que le queda de capital simbólico en la opinión pública para sortear los 19 meses de gobierno que le quedan por delante.

La semana pasada, quedó claro que Milei está necesitando mejor asesoramiento en comunicación, porque las encuestas en mayo están mostrando que su aprobación de gestión no para de deteriorarse, y Ante la pregunta de quién tiene la culpa de los problemas actuales, la encuesta de las consultoras Alaska y Trespuntozero indica que para el 63 por percentageson el "principal responsable de la situación económica actual





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